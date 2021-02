Está en Salto el Cura acusado de acoso sexual a dos niñas, por orden de la Jueza de la causa

La Jueza que entiende en la causa de acoso sexual de una niña y una adolescente en Minas, Lavalleja envió en la tarde de ayer jueves al acusado al departamento de Salto. La Fiscalía que apeló la medida primera de la Jueza que fue una perimetral de 500 metros a las víctimas, hoy apela esta otra de enviarlo a otro departamento, al Obispado salteño y no esté en la cárcel como medida inmediata y de garantía. Quinto Elemento habló con el Obispo de Salto Arturo Fajardo que no se encuentra en Salto, está en Maldonado con seminaristas, quien nos confirmó que el acusado está en el Obispado, enviado como disposición judicial. El lunes cuando regrese el Obispo decidirá donde le da alojamiento, si antes no vuelve a Minas por la causa. El acusado tiene 65 años de edad y había vivido y ejercido sacerdocio en Salto hace unos años, en estas circunstancias queda impedido de ejercer cualquier actividad religiosa.

