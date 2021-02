Habemus Vacunas!!

«A partir de la semana del 8 de marzo hasta la semana del 26 de abril vamos a recibir en el entorno de 460.000 dosis de la vacuna de Pfizer», comentó el presidente Luis Lacalle Pou.

Este lunes, tras el Consejo de Ministros que se reunió hoy, el presidente Luis Lacalle Pou encabezó una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva. Entre otros, el gobierno evaluó en esta instancia las medidas adoptadas para combatir el coronavirus.

El plan de vacunación empieza el 1° de marzo», dijo Lacalle Pou, quien agregó que quienes administrarán las dosis serán inmunizados durante el próximo fin de semana.

El presidente comunicó que «sobre la noche del 25, en la madrugada del 26, va a estar llegando un embarque de 192.000 dosis de la vacuna Sinovac» que desde el 15 será «complementada» con 1.558.000 dosis más de esta vacuna.

Además, comentó sobre las vacunas de Pfizer/BioNtech que «a partir de la semana del 8 de marzo hasta la semana del 26 de abril vamos a recibir en el entorno de 460.000 dosis de la vacuna de Pfizer, con lo cual estaríamos completando para el mes de marzo, el entorno de dos millones de dosis».

«En primera instancia con la vacuna de Sinovac se va a vacunar al personal de la educación, a los policías y bomberos en actividad, a los trabajadores del INAU, y a todos aquellos que sean menores de 60 años. Cuando llegue la vacuna de Pfizer, a partir del 8 de marzo, se va a proceder primariamente a vacunar a todo el personal de la salud. Después el cronograma lo irán sabiendo porque se va a publicar en la página del Ministerio de Salud Pública y también lo replicaremos en la página de Presidencia», comentó el presidente.

«Uno trata de ser lo más justo posible en esto», comentó sobre el orden de prioridad en la inmunización. «Este orden de vacunación» creado por un «grupo técnico» es que el se respetará, añadió.

Habrá una campaña de opinión pública para establecer cuál es el mecanismo para vacunarse», dijo el mandatario.

También se discutió en el Consejo de Ministros sobre medidas propuestas por los partidos de la coalición en las últimas semanas. «Las hemos estado analizando» con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo Lacalle Pou.

En referencia a la estimación de gasto por parte del Estado que adelantó Arbeleche para combatir la pandemia en 2021, Lacalle Pou señaló: «En esos US$ 540 millones seguramente seguiremos con temas de seguro de paro, seguro de paro parcial, asistencia alimentaria y algún otro mecanismo que va a tender a la generación de empleo».

«Revertir la caída de la economía» es uno de los grandes objetivos del gobierno, planteó el presidente. ​

Previo a esta conferencia se conoció que un avión de la compañía Latam partió este lunes desde Chile rumbo a China, para retornar al país trasandino con dosis de la vacuna desarrollada por Sinovac. En ese vuelo también vendrá el primer lote de las vacunas del laboratorio chino que llegarán a Uruguay, de acuerdo a lo que informó este lunes el programa Así nos Va de Radio Carve y confirmó El País. Las dosis arribarán a Uruguay en la noche del jueves.

Más temprano este lunes Lacalle Pou hizo referencia en la inauguración de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) a la llegada de las vacunas contra el COVID-19 a Uruguay y consultado sobre cuándo se inmunizará aseguró: «Cuando me toque».



El mandatario indicó que no será el primero en recibir una dosis sino que se apegará al plan de vacunación que está siendo elaborado por las autoridades de la salud y del gobierno. «Cuando me toque y con la vacuna que me toque», enfatizó.