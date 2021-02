Murió Carlos Menem, ex Presidente de Argentina

Este domingo el expresidente de Argentina Carlos Menem a los 90 años de edad, así lo confirmó a CNN su hija Zulema Menem. Tenía 90 años.

Menem nació en la provincia de La Rioja en 1930. Fue gobernador de su provincia por el justicialismo o peronismo desde 1973 hasta el golpe militar de 1976, cuando fue arrestado.

Fue presidente de la Argentina entre 1989 y 1999. Sucedió en forma adelantada al entonces gobernante Raúl Alfonsín.

Bajo su mandato sancionó las leyes de reforma del Estado y económica, privatizó algunas empresas, estabilizó la economía y controló la inflación.

Hijo de inmigrantes sirios, Carlos Menem impulsó la reforma constitucional llamada Pacto de Olivos, que acordó con Raúl Alfonsín. Intentó reformar sin éxito la Constitución para obtener un tercer mandato. En 1999 le entregó el poder al presidente electo Fernando de la Rúa.En las elecciones presidenciales de 2003, fue el candidato más votado con el 24,4 %. No obstante, decidió no presentarse en la segunda vuelta, permitiendo que Néstor Kirchner, quien fue segundo en la primera vuelta, sea elegido como nuevo presidente. Se mantuvo activo en la política como senador nacional por el Partido Justicialista, por la provincia de La Rioja desde 2005 hasta 2019, año en el cual se unió a la Coalición Peronista Frente de Todos y volvió a ser elegido en el Senado hasta 2023.Estuvo casado con Zulema Yoma, luego con la ex Miss Universo y presentadora de televisión chilena Cecilia Bolocco, y tuvo cuatro hijos