Oumuamua, no estamos solos en el mundo, Avi Loeb, astrofísico de Harvard

Abraham “Avi” Loeb (58) pertenece a la Academia Americana de Artes y Ciencias y a la Academia Internacional de Astronáuticas; sin embargo, este profesor de Harvard no esta nada contento con cómo sus colegas de esas comunidades se comportan respecto a la observación del espacio.

Loeb es enfático, no tiene pelos en la lengua y lamenta la falta de “curiosidad” que otros científicos manifiestan respecto a los fenómenos espaciales.

En Extraterrestre: la humanidad ante el primer signo de vida más allá de la Tierra (Editorial Planeta) –libro que llegará a Uruguay en marzo– Loeb señala que el Oumuamua, el misterioso objeto que se observó ingresar al sistema solar en 2017 y que nadie sabe a ciencia cierta qué es, sería una nave extraterrestre y no una anomalía cómo lo describen la mayoría de los astrofísicos.

solos en el universo?

— No lo sabemos a ciencia cierta. Probablemente no; cualquiera que diga que somos únicos y especiales es arrogante. Cuando sucede eso me recuerda a mis hijas cuando eran pequeñas. Mientras no fueron al jardín pensaban que eran únicas y especiales, pero cuando se escolarizaron se dieron cuenta que existían más niños que se sentían de la misma manera. En cuanto se dieron cuenta querían quedarse en casa para seguir creyendo que eran especiales y así alimentar su ego. En este sentido, considero que es importante la ciencia porque nos da conocimiento y debemos saber dónde vivimos, cómo es nuestro ambiente y también nuestro “barrio”; es importante que queramos saber si somos el niño más inteligente de la cuadra y si no lo somos, tal vez, deberíamos aprender de alguien mejor. Podemos aprender sus tecnologías, avances de la ciencia o podemos aprender de sus errores, si ellos se destruyeron y están muertos, por ejemplo. En ese caso, podríamos aprender cómo evitar un destino fatal para la humanidad. Creo que la humanidad debería gastar más energía y recursos en este tipo de cosas en lugar de pelear entre sí.