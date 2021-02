Policía de Salto : Es violencia de Género NO»problema familiar»

En el parte de Policía de Salto, vino así la información,

» PROBLEMA FAMILIAR.

Desde Seccional 4º fue trasladada una femenina mayor, domiciliada en barrio Los Teros, visiblemente lesionada, a Hospital Regional Salto y posterior a Unidad Especializada de Violencia Doméstica y Género, quien manifestó haber sido agredida por su pareja. Se trabaja.«

En primer lugar, no es «problema familiar», es violencia de Género porque aquí una nujer fue violentada, es víctima y hay un victimario que es su pareja. En segundo lugar, «visiblemente lesionada», no fue algo al azhar sino alguien que le produjo daños, producto de la violencia que ejerció. El redactar bien estas informaciones es importante, para toda la sociedad que sufre este flagelo que es la violencia de género. Porque después se lee en medios, lo hacen y repiten conceptos que no son correctos. Es violencia de género no un problema familiar, más cuando en la misma redacción dice que se constata la agresión.