Queen y su Don’t stop me now, elegido el tema motivador de la pandemia

Se ha llevado a cabo una encuesta hecha por AXA Health para el diario británico DailyMail. En ella se pedía a los participantes que eligieran cuál era su canción favorita para sentirse motivado y feliz en medio de la pandemia .

El portavoz de AXA, el Dr. Mark Winwood, declaró: “Cuando escuchamos canciones que nos gustan, nuestro cerebro responde de varias maneras, sobre todo en las partes asociadas al placer y la recompensa”.

En cuanto a la importancia de la música en sus vidas casi todos coinciden. Nueve de cada diez encuestados afirmaron que la música desempeñaba un papel importante en su vida. El 85% dijo que era vital para su salud mental y física.

La mayoría coincidieron en que si buscas un estímulo para sentirte bien en medio de la pandemia, poner Don’t Stop Me Now de Queen debería servir. No es algo que nos sorprenda, ya que hace algunos años un neurocientífico de la Universidad de Groningen, en Holanda, quiso averiguar cuáles eran las canciones más alegres de la historia y el resultado fue exactamente el mismo, Don’t Stop Me Now de Queen, por la letra y por la música.