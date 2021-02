Rodó presenta su equipo de futsal con chicos con síndrome de down.

En la mañana de este miércoles el presidente de Sportivo Rodó, adelantó la presentación formal del primer equipo de futsal con chicos con síndrome de daown en el departamento de Salto.

Gabriel Rusconi relató a este medio que todo surgió por el pedido realizado por redes de un joven que quería ser socio y jugador de la institución, al llegar a su casa su madre le informa que el joven sufría de síndrome de down por lo que lejos de retirarse pidió conocer a Víctor Asencio, «fue ahí que lo sumamos al equipo de trabajo del equipo y de esa manera abrimos la puerta a la Asociación Down. Victor me acompañó en la cercanía con el plantel, fue en marzo del 2019, y a partir de él comenzó a traer a sus compañeros de la asociación a quien se les regaló camisetas de Rodó. Luego hicimos práctica inclusivas en el Complejo BJ y una práctica que hicimos con la selección de Salto y ahí vimos la felicidad de ellos y sus familias»,

Rusconi dijo que a partir de eso y en conocimiento de que existe una selección uruguaya de estas característica, estableció contacto con el entrenador de la selección, «hablé con Elbio Conti por su humildad y se sumó al proyecto. Hicimos contacto con la selección uruguaya y a distintos padres para que se sumaran así como un médico que dará el ok para que los chicos puedan jugar».

Confirmó Rusconi que son 26 chicos que «gracias a CTM hoy están vestidos con camisetas, shorts y medias. Este jueves a las 19 horas haremos la presentación oficial en conferencia de prensa que se va a desarrollar en el club Juventus».