Se va Martín Lema con «Austeridad y Transparencia» como eje de su gestión

«Cumpliendo con la tradición democrática de la alternancia, hoy cedemos la Presidencia de la Cámara de Representantes con el orgullo de

poder expresar que llevamos a cabo todos nuestros objetivos trazados y más de los que proyectamos el 15 de febrero de 2020. Aquel día,

cerré mi discurso pidiendo a la ciudadanía que pusiera la vara bien alta, que nos exigiera y soñara junto con nosotros y nuestras peticiones

fueron escuchadas; nos sentimos constantemente acompañados en este camino. A pesar de que semanas después las circunstancias

nos impusieron un contexto impensado, nuestro compromiso permaneció intacto y nuestras ganas de hacer se multiplicaron.

La pandemia por COVID-19 demostró de lo que somos capaces y sacó a relucir las mayores grandezas y virtudes de los uruguayos pero,

en particular, marcó nuestra gestión de principio a fin, dándonos un nuevo rumbo y más motivos por los cuales trabajar.

Decididos a hacer, aprendimos que se pueden realizar misiones

internacionales desde nuestro país. Dispuestos a contribuir,

generamos ahorros y los destinamos a las causas más necesitadas.

Negados a no poder estar cerca de nuestros ciudadanos, nos

adaptamos para llegar a ellos de forma virtual. No fue sencillo

reemplazar el contacto físico y el calor humano de un abrazo. Si

todo esto no nos hubiera dejado un aprendizaje, entonces tanto

sudor y tanto esfuerzo habría sido en vano. Hoy valoramos las cosas

de manera distinta y somos más conscientes de la extraordinaria

capacidad que tenemos para superar límites que antes nos parecían.

superables.

Fruto de un gran esfuerzo, mérito de un gran equipo y resultado de

mucho trabajo es que logramos poner un sello de austeridad en esta

Cámara, pudiendo afirmar con convicción que no existen gastos

grandes, ni gastos chicos, existen gastos necesarios y, al igual que

cada peso, mueven la aguja.

Con la austeridad y la transparencia como conducta tomamos

medidas para revocar disposiciones arcaicas dentro de la Cámara

de Representantes, devolver partidas a Rentas Generales y reducir

sus gastos, logrando culminar este ciclo con un récord de ahorros

de Presidencia en los últimos períodos legislativos y cero gastos

observados por el Tribunal de Cuentas.

A través de distintas acciones devolvimos al Poder Legislativo una

de sus principales funciones: fortalecer el control al Poder Ejecutivo.

Estamos convencidos que esta tarea promueve al máximo el espíritu

republicano, sin excepciones de quién esté al frente del gobierno o

de cómo se conforme el Parlamento.

Fuimos impulsores de la modernización legislativa a través del

programa PROMOLE. Llevamos adelante un trabajo de identificación

de leyes obsoletas, inconstitucionales y en desuso con la

contribución de profesionales del Derecho, operadores jurídicos y

la ciudadanía. Realizamos un diagnóstico del sistema legislativo

actual para proceder a su renovación a través de nuevas iniciativas

y propuestas de proyectos de ley.

Lanzamos el Programa de Participación Ciudadana (PROPACI) para

que todos los uruguayos tuvieran la posibilidad de acercarnos sus

iniciativas y necesidades, realizar aportes a las distintas comisiones

legislativas y enviar propuestas de proyectos de ley. Gracias a su

éxito, hoy el programa tiene alcance también en el Senado de la

República.

Siento un inmenso agradecimiento por haber sido elegido para

asumir la Presidencia de la Cámara en este Primer Período de la

XLIXª Legislatura. Siento profundo orgullo de las enseñanzas

e iniciativas que dejaron mis antecesores en este puesto y, de la

misma forma, deseo que mis logros puedan significar algo a

quienes acepten, de aquí en más, tan honorable responsabilidad.

Soy de los que promueve la defensa de las ideas y convicciones

con pasión y razón. Por eso, en el ejercicio de estas funciones al

servicio público, no importa el color o el partido político; la pluralidad

es lo que permite que hoy podamos rendir tributo a nuestra sinigual

democracia.

Con el mayor deseo de haber cumplido con nuestro país y haber

estado a la altura de las circunstancias, compartimos y detallamos

a continuación una serie de hitos y logros que conformaron nuestro

año de gestión. De esta forma, cerramos esta presentación, no

sin antes haber agradecido a los funcionarios de esta Casa por su

invalorable disposición y trabajo y a los vicepresidentes con quienes

tuve el agrado de compartir este Período.»



MARTÍN LEMA

PRESIDENTE DE LA CÁMARA

REPRESENTANTES

«Somos lo que hacemos día a día. De modo

que la excelencia no es un acto, sino un hábito»

ARISTÓTELES