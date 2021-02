Siempre Santi

Hoy no es un día cualquiera, es un día grandioso, que marcó mi vida, porque un día como hoy nacía Santi. Allá en el viejo Casmu, con la cigüeña en la puerta, celeste y cambiada rápidamente porque venía la «nena». Vino él, mi chiquito adorado, mimoso, compañero, pero también artero, charlín, el de la mirada, pícara, el del abuelo Ruso y la abuela Tere, que repartió amor, que disfrutó, soñó y amó. Hoy no es un día más, porque ya no lo tengo, se fue con Dios hace un tiempo y ami me dejó rota, sintiendo su ausencia, en cada paso, cada día. Contándole a su hermana, como era Santi, viendo en Nati sus gestos, su amor de madre.

Hoy mi Santi cumpliría 24 años, un hombre, y no dejo de pensar como sería. Y saben que? Sería un gran hombre, compañero, honesto, amaría su hermana, seria mi gran compañero, un gran hermano. Seguiría con su Defensor a cuestas, como Ney, comiendo asado con la mano, como hacía con el abuelo.

Hoy es un día muy difícil Santi, el pasar del tiempo me ha calado más el corazón, tu ausencia es mi ausencia, y el dolor es un punto final que no tiene partida.

No es un día mas Santi, es tu día y quiero que no te olviden, que la gente, aun aquella que no te conoció sepa, que hace unos cuantos años, 24 exactamente, viniste para llenar mi vida de amor, pero que te fuiste pronto, luchando, mucho, con garras, con ganas y que me amaste mucho, como yo te amo amor

Feliz cumpleaños mi Santi

Tu mamá

Paola Giovanoni Honsi