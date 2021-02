Trabajo, Sabiduría y Prudencia

Estas son las palabras que se leen en nuestra bandera y deberíamos darle una mayor importancia en los momentos que hoy vivimos en nuestro departamento.

Hoy el trabajo en Salto hace falta, sabemos de la realidad de cientos de Salteños que no lo tienen y es nuestro desvelo de cada día para que la situación se pueda revertir. Pero también es algo que, a los gobernantes departamentales de turno, le está faltando y bastante. Vemos como hoy tenemos un gobierno departamental encabezado por un Intendente que se está dedicando a hacer política y no a gobernar.

El trabajo cotidiano de una Intendencia no es cosa menor y no se lo puede delegar por completo, el capitán del barco debe estar presente todos los días y dedicarse para lo que fue electo, gobernar Salto. Entendemos que la situación en que se encuentra nuestro departamento, es sumamente necesario poner rumbo firme y seguro en varios aspectos y corregir errores, que llevan varios periodos pendientes.

Nuestra ciudad sigue sumida en calles rotas, mala gestión en la recolección de la basura, un paisaje que aleja a la gente de los paseos públicos ya que los mismos no se encuentran mantenidos. Si salimos a recorrer podemos observar claramente la falta de mantenimiento que existe, la falta de planificación para corregir estas situaciones y ya no sabemos qué pensar, si se trata de desidia o de incompetencia, porque algo que lleva tantos años sin resolverse, deja abierto a que pensemos en varias hipótesis.

Sabiduría les ha faltado a los gobiernos departamentales para hacer que el departamento y su gente viva mejor, para conservar lo que nuestros antepasados nos dejaron. Proteger aquella ciudad que supo ser la capital del interior y donde éramos la envidia de muchos. Sabiduría para aprovechar los momentos y circunstancias que pasaron frente a sus narices y las dejaron pasar, porque en vez de gobernar, estaban haciendo campaña sin importar el momento electoral.

Prudencia le pedimos a este gobierno departamental que lleva unos meses al momento de tomar decisiones, al momento de elaborar el próximo presupuesto departamental y para gobernar durante su mandato. No olvidarse que para eso fueron electos, para eso el pueblo de salto les dio una segunda oportunidad y si les va mal no es al gobierno, sino a todo el pueblo, su responsabilidad es para con todos y no con su carrera política.

Esas sabias palabras que se encuentran en nuestra bandera deberían ser la guía para este periodo de gobierno, no podemos dejar pasar más oportunidades de desarrollo para nuestra gente, no podemos seguir mirando de costado y pensando que las cosas se van a solucionar solas. Estamos convencidos de que, aunque ya perdimos mucho tiempo, igual se puede cambiar el rumbo y mejorar la situación, es una necesidad imperiosa para todos.

Por eso desde nuestro lugar de oposición departamental y de cercanos al gobierno nacional es que todos los días estamos buscando oportunidades nuevas, reclamaremos desde cada lugar que podamos con la finalidad de que en algún momento puedan recapacitar y cambiar el rumbo. Decimos desde el corazón, desde la más profunda preocupación, para que entre todos salgamos adelante y es por eso nuestra disposición a colaborar siempre está, alentamos que para lo que se viene, se tomen estas palabras como muestra de voluntad de que queremos trabajar por salto y nuestra gente y que sea, con mucho Trabajo-Sabiduría-Prudencia.

Dr. Carlos Silva Lista 404 Partido Nacional