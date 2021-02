UPM se unió a «The climate Pledge»

Grupo intersectorial de empresas líderes para frenar la crisis climática y descarbonizar la economía

UPM se une a “The Climate Pledge”

(UPM, Helsinki, 17 de febrero de 2021, 09:00 GMT-3) – UPM se unió hoy a “The Climate Pledge”, un grupo

intersectorial de empresas de primer nivel que trabajan en conjunto para frenar la crisis climática y

descarbonizar nuestra economía. Estas empresas están comprometidas con alcanzar los objetivos del

Acuerdo de París de manera anticipada. Este grupo intersectorial fue cofundado por Amazon y Global

Optimism.

“UPM genera valor ofreciendo soluciones para un futuro sin combustibles fósiles. Estamos orgullosos de ser la

primera compañía de la industria forestal en ser invitada a unirse a “The Climate Pledge” y la red de líderes

mundiales en sostenibilidad», expresó Jussi Pesonen, presidente y director ejecutivo de UPM.

Como firmante de “The Climate Pledge”, UPM se compromete a:

● Medir e informar periódicamente las emisiones de gases de efecto invernadero

● Implementar estrategias de descarbonización en línea con el Acuerdo de París a través de cambios

tangibles de negocio e innovaciones incluyendo mejoras en la eficiencia, energía renovable, reducción

de materiales y otras estrategias de eliminación de emisiones de carbono

● Neutralizar todas las emisiones restantes para alcanzar cero emisiones netas de carbono hacia el

2040, diez años antes del objetivo establecido en el Acuerdo de París de alcanzarlo en 2050.

«Mientras que Estados Unidos da un importante paso en la lucha contra el cambio climático al reincorporarse

oficialmente esta semana al Acuerdo de París, me complace dar la bienvenida a 20 nuevas empresas a The

Climate Pledge que quieren avanzar incluso más rápido», señaló Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de

Amazon. “Amazon cofundó The Climate Pledge en 2019 para estimular a las empresas a alcanzar los

objetivos del Acuerdo de París diez años antes de lo previsto, y estamos viendo un impulso increíble con 53

empresas de 18 industrias en 12 países que ya se han unido a esta iniciativa. Juntos podemos usar nuestra

escala para ayudar a descarbonizar la economía y preservar la Tierra para las generaciones futuras”.

La firma de este compromiso es un paso natural en la hoja de ruta de UPM en esta temática. En enero del

2020, la empresa se comprometió con la Ambición Empresarial por 1,5° C de las Naciones Unidas con el

compromiso de adoptar medidas científicas para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5° C. El

objetivo de UPM es mitigar el cambio climático e impulsar la generación de valor a través de la innovación de

productos novedosos, mediante la gestión forestal sostenible y el compromiso de reducir las emisiones de

CO2 en un -65% para el año 2030. Este objetivo está aprobado por la iniciativa “The Science Based Target”.

Al unirse a estas dos redes globales altamente respetadas, UPM busca asumir un rol activo en impulsar el

cambio y colaborar con científicos y otros socios para alcanzar el mayor impacto positivo posible en el clima y

las personas.

Para obtener más información:

Visite www.theclimatepledge.com.

UPM

Ofrecemos soluciones responsables y renovables, e innovamos para conseguir un futuro que vaya más allá de

los productos de origen fósil en seis áreas de negocio: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM

Specialty Papers, UPM Communication Papers y UPM Plywood. Como líder del sector en responsabilidad,

estamos comprometidos con la Ambición Empresarial por 1,5 °C de las Naciones Unidas y con los objetivos

con base científica para mitigar el cambio climático. Contamos con alrededor de 18 000 empleados en todo el mundo y nuestras ventas anuales son de aproximadamente 8 600 millones de euros. Nuestras acciones

cotizan en la bolsa de valores de Nasdaq Helsinki Ltd. UPM Biofore: Sin combustibles fósiles. www.upm.com

The Climate Pledge

En 2019, Global Optimism y Amazon fundaron conjuntamente “The Climate Pledge”, un compromiso de

cumplir las metas del Acuerdo de París diez años antes y obtener cero emisiones netas de carbono para el

Hasta ahora, 53 organizaciones han firmado “The Climate Pledge”, lo que envía una importante señal de

que habrá un rápido crecimiento en la demanda de productos y servicios que ayuden a reducir las emisiones

de carbono. Para obtener más información, visite www.theclimatepledge.com.