Y lo demostró otra vez, por Dr. Carlos Silva (Lista 404)Partido Nacional

Hasta ahora casi no habíamos hecho referencia a la actitud que tomaron algunos actores de la oposición frente a la pandemia, pero en esta oportunidad entendemos que debemos poner arriba de la mesa algunos aspectos y en su lugar, a esos dirigentes del Frente Amplio que parece que lo que quieren es que las cosas no salgan bien y han intentado politizar el tema.

Allá por marzo del año pasado, cuando asume el nuevo gobierno y el coronavirus ya se dispersaba por el mundo, se fue a buscar cuáles eran los planes de contingencia que habían dejado, poco y nada se encontró y mucho menos respecto a cuestiones prácticas, como la previsión de tener un stock de implementos fundamentales para afrontar una pandemia de este tipo. No solo que no había previsión, sino que, por ejemplo, hacía muy poco, el Uruguay había donado algunos de los recursos con los que contaba, le habíamos mandado contenedores enteros a China con mascarillas, guantes y otros implementos tan importantes para enfrentar la situación.

No había planificación, no había previsión y no hubo visión del gobierno anterior que tarde o temprano el virus, iba a llegar. Pasaron 13 días desde que cambió el gobierno y llegó la pandemia, en nuestro país muchos salieron a cobrar al grito. Pedían cuarentena obligatoria, que el estado se hiciera cargo de los miles de Uruguayos, que ellos ocultaron y estaban sin trabajo o en la informalidad, pedían que nos encerraran a todos y por ende la economía se destruiría, y entonces nos preguntamos, ¿En qué situación nos encontraríamos hoy?, los ejemplos que vemos en otras partes, no son nada buenos.

Con convicción y firmeza nuestro gobierno trazo su camino, tomando decisiones acertadas que nos permitieron ser ejemplo en el mundo y transitar de manera muy distinta a otras partes, con una libertad para los ciudadanos que fue lo que en el 2020 faltó en gran parte del mundo.

Finalmente llegó el momento en que se empezó a vacunar y ya se está viendo la efectividad de algunas vacunas. Hace cuestión de un mes se empezaron a escuchar nuevamente aquellas voces que no generaron ningún eco cuando pedían cuarentena obligatoria. Nuevamente salieron a criticar antes dejar que el gobierno demuestre su capacidad de enfrentar la situación, no fueron capaces de dejar de lado los intereses políticos y comenzaron nuevamente a reprochar sin mayores argumentos.

Pasaron unos días, y vimos como en algunos países llegaban aviones con la famosas “vacunas”, eso sí, con un porcentaje mínimo para su población, para menos del 1%, y acá las críticas seguían y posibles soluciones mágicas volvían a estar en discusión y de nuevo, de manera responsable y seria, el gobierno espero, no contestó y nos pidió confiar otra vez, la enorme mayoría de los Uruguayos lo hicimos.

Hoy sabemos que el Uruguay ya tiene comprada la vacuna para más del 80% de su población, que a fines de febrero o principio de marzo llegan las primeras y en 6 días se vacunará a todo el personal de la salud y residénciales de ancianos junto a otros grupos de riesgo. Que técnicamente las vacunas elegidas son efectivas y una buena opción para nuestra población. También sabemos que en pocos meses todos tendremos la oportunidad de quedar inmunizados y será de forma voluntaria y gratuita, para todos los uruguayos.

Pasan los días y como toda gestión se tiene aciertos y errores, hay situaciones de las buenas y de las otras, momentos mejores y peores, pero lo que nunca faltó es el rumbo, el temple y la serenidad necesaria para conducir una situación tan difícil como ésta. No faltó quienes de una u otra manera quisieron poner palos en la rueda, pero lo más importante es que la enorme mayoría confiamos en nuestro Presidente.

Entonces, mirando hacia delante, sabiendo que esta pandemia sigue y que sus repercusiones aún se harán presentes, sabiendo que ya lo demostró más de una vez, dejémoslo trabajar tranquilo, colaboremos en lo que podamos y seamos intelectualmente honestos, no intenten hacer más política con la salud de la gente y entiendan de una vez por todas, que al menos por ahora, y confiamos en que así seguirá, la situación sanitaria de un país, no es para politizarla, sino que es para que entre todos luchemos juntos y salgamos adelante.