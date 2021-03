AFESS y «sus malas intenciones»

Durante el año previo a las elecciones departamentales, surgió al mercado de portales digitales, uno que termina en Hoy y que llamativamente se caracterizaba por publicar exclusivamente noticias de la intendencia u opiniones de militantes del PCU local. En una charla en confianza el actual coordinador de comunicaciones, Ernesto Castro, nos confió que era suyo pensando en una salida laboral para un familiar. El tiempo confirmó nuestras sospechas, se trata de un portal partidario que nos parece absolutamente válido sin necesidad de mentir.

En la jornada de hoy y aprovechando la identificación partidaria de la cúpula de AFEES Fenapes y el portal, salieron a responder a una nota de este medio en donde desnudamos la irresponsabilidad de haber manejado una planilla de la situación de la pandemia en los liceos públicos de Salto. Ofendidos cometieron varios errores. Para empezar dicen el periodista y es la periodista.

Para seguir dan toda una argumentación respecto a los sindicatos de instituciones públicas, privadas y UTU sacándose la resppnsabilidad de lo que seguimos sosteniendo fue un error terrible.

Eso si, no somos tan tontuelos para no saberlo y si la intención era sensibilizar y no amedrentar, hubiesen consultado a los otros sindicatos mencionados para tener un escenario real de casos en la educación. Porque tampoco nos chupamos el dedo en aquello de soy público y no privado porque un altísimo porcentaje figura en las dos planillas por lo que no se puede ser revolucionario por un lado y sumiso por el otro como cuando en un paro se acata en lo público pero en lo privado son los primeros en estar dictando clases.

Eso si, gracias por leernos y recuerden que las puertas de este medio no están cerradas más allá de tener su portal camarada a disposición.