Bombazo: Renunció designación de Marazzano, por diferencias políticas y de acción con Lima

Un final anunciado tuvo este fin de, semana, el acuerdo de la Contadora Soledad Marazzano en Salto, donde sectores que la respaldaron fueron lapidarios con notas dirigidas a su persona, donde desde la ex Edila Ana Grattone (888 Agrupación Armando Aguirre) y los sectores 77( Vertiente Artiguista), 711(Compromiso Frenteamplista) y la 5005 en diferentes notas, dejaron planteadas su falta de respuesta, su disconformidad, el fin en el caso de los últimos del acuerdo electoral que los mantenía unidos y con el cual gracias a él, la Contadora Marazzano tuvo el respaldo en votos. Un acuerdo que fue ignorado desde el comienzo por la Sra Marazzano, nombrando por ejemplo en cargos de confianza, a personas sin respaldo electoral, y sin militancia por su candidatura, prácticamente.

Explotó el acuerdo y para Quinto Elemento, era algo premonitorio naturalmente, desde el conocimiento político, de quienes integraban estos acuerdos y el quedar al desnudo, tan evidente, la actitud política llevada adelante por Marazzano, que defraudó a propios y ajenos. Que pasó de ser oposición responsable del «Compañero» Lima, a aceptar su nombramiento en el ejecutivo, al lugar que el decidió y no para el cual estaba capacitada y formada. Una Marazzano que no consultó, no rindió cuentas, y se diferenció sustancialmente, con el alejamiento que a vistas está, de los principios frenteamplistas que formaron ese acuerdo político, que le permitió estar, donde está, olvidándose de la construcción colectiva y mimetizando su discurso, a la línea de Andrés Lima.

La Sra Ana Grattone(888) había sido designada por Marazzano para integrar su equipo, allá por diciembre, hoy presentó renuncia, con lo que muchos dicen, coherencia política y sin doble discurso.

A continuación la nota de renuncia de la ex Edila Ana Grattone

Marzo de 2021

Compañera Soledad Marazzano

Presente:

Quien suscribe, Ana Grattone , perteneciente a la Agrupación Humanista “Armando Aguirre”, lista 888, desea manifestar a Ud. por este medio, mi renuncia al cargo de confianza

política que me fuera ofrecido.

Este ofrecimiento surge luego de haber participado en el conjunto de grupos que apoyaron la candidatura de la compañera Soledad Marazzano a la Intendencia.

Estuvimos de acuerdo en que la compañera tenía que participar del Ejecutivo y nosotros brindarle nuestro apoyo para contribuir de esta manera a la única causa que es sacar adelante

nuestro departamento y a nuestros salteños.

Apostamos siempre al eslogan de campaña que era poder hacer las cosas diferentes.

Se – y estoy convencida – de que los cambios políticos se pueden lograr desde adentro con cargos y puestos donde se pueda trabajar con y por la gente.

Agradezco la confianza para el puesto que nuestra compañera creía que era donde tenía que estar representada nuestra Agrupación a través de mi persona .

Lo analicé bien y se que si estuviésemos en otro escenario trabajaría con mucho gusto, pero dada la actual postura que tenemos frente a distintas acciones y decisiones de la intendencia de Salto, no creemos que sea política y éticamente positivo aceptar ese cargo.

Por tal motivo decidí no aceptarlo dado que no va, ni con mis principios y perfil político.

También dejo por escrito que nadie incidió en mi decisión, ni siquiera la Directiva de la Agrupación a la cual pertenezco, los cuales respetaron mi decisión .

Con esta renuncia quedo totalmente desvinculada de todo lo que represente al Ejecutivo Departamental .

Saluda a Ud./Uds cordialmente

Ana Grattone