Concentración y Marcha para flexibilizar paso Salto-Concordia- Salto

Este domingo se llevó adelante, a las 16:30 en las Puertas del Trabajo la concentración para marchar hacia el puente Salto Grande (por supuesto con todas las medidas de precaución) para reclamar la Flexibilización del tránsito vecinal regulado, según organizadores «capaz no tenes ningún familiar del otro lado del charco pero yo si, hace más de año que no veo a mis padres, hermanos y sobrinos y los necesito, necesito abrazarlos necesito verlos, y como yo hay muchas familias sufriendo esto, por eso quiero pedirte que si podés nos acompañes, la unión hace la fuerza, no pedimos cruzar bagayo pedimos que las familias se vuelvan a juntar»