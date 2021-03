Concesión «dudosa» del Mercado 18 de Julio

Llegó la respuesta al pedido de informe del Partido Nacional, sobre la concesión del Mercado 18 de Julio.

Respondieron que la licitación fue realizada por página web de intendencia de Salto, que solo se presentó un oferente y que el arrendamiento del lugar es de 75 mil pesos. Muy extraño denuncian los ediles que no se hubiera difundido el llamado, a nivel nacional o en medios departamentales. Todo un misterio quien es el «único ganador», y algo no menor y lo decía el dirigente Nacionalista Pablo Bonet, «el llamado era de servicio gastronómico y ahora hablan de gastronómico y cultural, no extrañe que si es solamente un expendio de comidas, lo cultural quede fuera. Nombres se manejan muchos, pero solo uno se quedará con un lugar soñado, patrimonio histórico cultural, en el centro y con las dimensiones que ese espacio tiene y las salidas a los cuatro puntos cardinales..