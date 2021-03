Confirmado! Para AFES FENAPES , en liceos privados no hay Covid19

En el día de ayer miércoles Afes Fenapes difundió un comunicado donde, de forma explícita enumeraba, detallaba y señalaba los datos referentes al Covid en liceos de Salto, datos de docentes con el virus, en espera de hisopado, de estudiantes con Covid positivo y en espera de hisopados. Claro está que en los diez liceos que nombra el comunicado o banner en cuestión, están sólo los públicos, los privados ni los nombran, ni en forma individual ni general.

La autonomía, la equidad en la información debería haber primado por sobre todas las cosas, no estigmatizar los liceos públicos y de los privados, «cuidarme y cuidarlos». La verdad, que sorprendente y revelador, constatar que para Afes Fenapes formado por docentes del ámbito público y privado en las instituciones privadas no existe Covid. Muy a pesar de los organismos internacionales, OMS, que declaró el estado de Pandemia, del Ministerio de Salud Pública, etc y que como regla general transversaliza estados, gobiernos, países, instituciones, liceos, escuelas, etc. Para el gremio de secundaria, sólo en lo público existe y logra, no sólo estigmatizar cada liceo que nombra, sino que también tácitamente nos dice que en los privados, está el lugar seguro, sin Covid sin pandemia. Realmente lamentable, clasista, poco responsable y que deja al descubierto esta dualidad de pensamiento en la docencia, donde el reclamo es en lo público, el paro también lo es pero, en lo privado aunque sea peor el salario, no reclamo y además no paro. Ahora también lo cuido, no denuncio y no los nombró, cuando sabemos que muchísimos brotes se han originado en liceos privados, de regreso de vacaciones familiares o de amigos. Las cosas estimados profesores hay que decirlas todas, porque el relato contado a medias, es mentir.