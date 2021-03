De 24hrs a 12:Jefe de Policía recomendó, CECOED lo evaluó.

Trascendió en estas horas, una nota que el Jefe de Policía de Salto Comisario Gral. Carlos Ayuto, le envió el día 24 de marzo al Presidente de Cecoed el Dr. Andrés Lima el intendente de Salto en referencia a puntos estratégicos de la ciudad de Salto, donde entendía debería existir un control las 24hrs. La misma fue evaluada por Cecoed, su Coordinador Josué Lima nos decía que:» hay espacios allí puntualizados que no tiene sentido controlar, porque no anda nadie en estos días, al estar los emprendimientos cerrados, como el bagashopping, por ejemplo o Termas de Daymán. Donde si han tenido intervenciones es en hoteles de Daymán, invitando a huéspedes alojados allí a qué regresen a sus hogares de orígenes. En cuanto al control se hace realmente efectivo a la noche desde las 20hrs a las 8am., donde se pone pesada la costa por ejemplo, movidas importantes que no respetan burbujas y demás y hay que invitar a la gente a retirarse «. Dijo Lima, también que» la intendencia, tiene muchos funcionarios en cuarentena, tienen limitados los, recursos y dentro de eso se deben manejar «

La información que llegó a Quinto Elemento, todo el fin de semana son las diferentes aglomeraciones en las costas norte y sur, algunos en su burbuja y otros, la gran mayoría sin hacerlo. De repente estaría bueno que el Ministerio del interior cumpla un rol más activo, en el control en esos puntos, sensibilizando, concerntizando a la gente, para que no esté en esos puntos, podrían hacerlo perfectamente, como integrante del Cecoed. En auxilio y apoyo del gobierno departamental de Salto, que no tiene los recursos humanos y tampoco económicos.

La imagen es del domingo a las 19 y 15 hrs. Costanera Norte.