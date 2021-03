Delmira Agustini, víctima de femicidio en 1914

*En Andes 1206 esquina Canelones, en Montevideo, Delmira Agustini fue asesinada en 1914 por su exmarido. Una joven poeta de veintisiete años que ya gozaba de un reconocimiento internacional en la corriente modernista de la poesía de la Belle Époque. A su alrededor se generaron una cantidad de mitos sobre ella y su obra cargada de erotismo, expresado por una mujer en una sociedad bastante más patriarcal y conservadora que la actual, esto hacía más llamativos e imposible de pasar por alto sus textos, sumado al talento y calidad de su obra.

Los vecinos del edificio Doclan y en especial Rodrigo tuvieron una iniciativa muy linda; pintar un mural en homenaje a Delmira en la esquina que la vio por ultima vez con vida. Así me puse en marcha, primero estudiando la vida de Delmira y su obra y fue el poema Fiera de Amor el que más me atrapó y el que tomé de inspiración para realizar el mural.

Me conmovió mucho conocer la vida de Delmira, quizás por la proximidad en la edad, la proximidad del barrio o por ser artista (además de poesía también pintaba y hacia música), pero sobretodo por saber que fue uno de tantos femicidios, aunque al rededor de su muerte se crearon una cantidad de mitos, la realidad es que fue un femicidio, hace más de cien años y que es algo que aún sigue sucediendo hoy en día. Así que el mural más allá de homenajear a esta gran poeta, intenta desde mi humilde interpretación, ser un punto de reflexión en la esquina donde terminó siendo el fin de su vida y el porqué.

Teniendo como inspiración el poema Fiera de Amor, se trata de representar una Delmira mujer, donde su pasión y sobretodo la represión que sentía en la época que le tocó nacer, se vean representados.

Muchas gracias a Rodrigo por toda la gestión estas semanas de trabajo y a todes los vecines que se arrimaron y acompañaron el proceso «

Leandro Bustamante (artista) 2020/04