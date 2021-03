Dr. Julio Flores, Boucq y Báez a la Rap de Salto

Quinto Elemento confirmó esta tarde, el nombramiento de los Dres.Julio Flores, Richard Boucq y Báez a la Dirección de la Red de Atención Primaria. Como lo informámos hace unos días, el equipo anterior presentó renuncia después que ASSE cesará un técnico de la Uba 1, un psicólogo y eso habría sido como decisivo para determinar el alejamiento de Ernst, Brites y Tenca. En el día de hoy sesionó la Junta Departamental de Salud, para ello estuvo presente en Salto la Dra. Ivonne Bruno, delegada por ASSE y mañana el Dr. Julio Flores, de amplia trayectoria y de trabajo en la comunidad, muy querido y respetado además en la propia Rap, tomaría posesión de su cargo en la Dirección como Adjunto, el Dr. Richard Boucq como Director, también de mucha experiencia en la salud, fundamentalmente en lo técnico y el Dr. Báez, Odontólogo de amplia experiencia en Salto.

Quinto Elemento, conversó con el Dr. Julio Flores que nos manifestó» la necesidad de insistir en la vacunación, de lograr que se pueda dar el efecto «rebaño», de apoyar, sensibilizar a las personas al respecto, repitiendo que el está donde está la gente, que ahí lo van a encontrar siempre, abierto, trabajando en equipo, pensando fundamentalmente en fortalecer la dinámica de la salud, insistiendo fervientemente que hay que vacunarse, no hay excusas válidas para no hacerlo, no podemos permitir la muerte de más uruguayos y en eso voy a estar firme», dijo

Foto: La Prensa