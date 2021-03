Dra. Agustina Escanellas: «el hogar de violencia de género está cerrado»

La diputada en ejercicio del Partido Colorado, Dra. Agustina Escanellas, hizo referencia a su exposición en la cámara baja sobre el Día Internacional de la Mujer y el auto proclamarse defensora de derechos más allá de partidos o formas de pensar.

Escanellas dijo en Cada Mañana de Radio Salto, que «fue emocionante representar a mi partido, a mi sector y agradecer a Germán que me dio el impulso para llegar a esta realidad pensando en lo que fue el año pasado y esta realidad que las mujeres que eran pobres son más pobres y las que trabajan trabajan más. No compartimos la postura de que somos iguales y no, no somos iguales, defendemos el concepto del feminismo como reforma y no revancha. Es de izquierda, de derecha, de ultra».

Escanellas dijo sobre la marcha del 8M que «me permito en ese sentido que tenemos que ser respuetiosos de las decisiones de los colectivos aunque no estemos de acuerdo. No atacar por atacar, se tomó la decisión de no acompañar la marcha porque por ideología no lo acompañamos comparado con lo que pasó el 2 de febrero cuando se decidió no movilizarse por una actividad religiosa».

Finalmente la legisladora mencionó que recuperar la igualdad de la mujer pasaría por «tomar que la bancada bicameral de mujeres, INMUJERES, y políticas de estados que vayan más allá de los gobiernos. Hay mujeres que tienen emprendimientos pero no saben vender sus servicios y deberíamos tener canastas informáticas para permitirle a pequeñas emprendedoras que ni siquiera saben hacer un currículum».

Desde ese lugar y hasta «las reivindicaciones más grandes como la vivienda para jefas de hogar o la reapertura del hogar para mujeres víctimas de violencia. Me preocupa que desde la gestión se mienta y deben tener en cuenta que hay cuestiones que van más allá de la gestión. Me preocupa que este periodo sea para construir una imagen nacional como dedicó cinco años para la reelección y se olvide de la gestión, No todo se limita a un resultado electoral sino ir por cambios estructurales. Perdimos el juzgado de violencia doméstica para Salto porque Paysandú, el intendente, puso a disposición un local porque nuestro intendente no estaba».