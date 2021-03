Dra. Rosa Blanco: «nos preocupa una circulación viral muy alta».

La directora departamental de Salud, Dra. Rosa Blanco, planteó en la mañana de este miércoles, preocupación por la situación que se vive en Salto con respecto a la pandemia.

Blanco dijo en Quinto Elemento Radio que «ya estoy bastante preocupada. Tenemos una circulación viral más alta, creo que la gente fue retomando su vida normal y presta sus expectativas en los resultados de la vacunación y eso tiene unas cuentas semanas por delante. Las reguionales trabajamos duros para agilizar la vacunación, cambiar las estrategias, y en las próximas 48 horas vamos a estar abocados a plantear medidas concretas en la Junta Departamental de Salud que no afecte a la educación y a la salud pero si impida mayormente la movilidad».

Blanco agregó que «la situación es encontrar las medidas de protección que hoy en reuniones presenciales es lo único que permite no contagiarse. La gente cuando debe reunirse no usa el zoom a pesar que muchos realizan teletrabajo. Hay cosas lógicas que no se están teniendo en cuenta y en ese tipo de cosas pensamos para hilar más fino porque hoy estamos seguros que no se cumplen. Pedirles a los centros educativos, a las instituciones, que exijan las medidas de control a todos los funcionarios. Tapa bocas y careta es una medida sencilla, barata y segura y eso no se ve».

La jerarca de salud remarcó que en la vacunación «el universo de personas con vacunación y patologías es la gran mayoría, es una población que vivió la mitad de su vida y algo tienen. Lo que estamos tratando de ver es habilitar a Sinovac para poblaciones mayores de 60 años porque hay un estudio contundente e internacional que lo aprueba. Eso lograría atender a esa franja de ciudadanos que padecen una patología y en horas se está definiendo eso. El ministro también dijo lo mismo y me parece que vamos para ese lado sin necesidad de que las personas traigan un certificado de la patología que tienen. En la vacunación nadie queda para atrás, si un maestro no se pudo vacunar por algún motivo podrá hacerlo. Viernes y sábado será Pfizar y lunes, martes y miércoles se vacunará en la zona roja de Artigas, Rivera, Chuy. El interior de Salto probablemente la semana que viene se definan con móviles».