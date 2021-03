Edil Marziotte a Lima:»Se tiene que poner a Gobernar Salto en serio»

El Intendente Lima dice que “faltan medidas para los más desfavorecidos” por parte del Gobierno Nacional (Nota en Diario La República). Me resulta increíble que un intendente que bajó considerablemente el servicio de ómnibus en detrimento de los más necesitan con objetivo de ahorrar y pagar su propia fiesta, critique a un Gobiern Nacional que duplicó la TUS (Tarjeta Uruguay Social), invierte más de 635 millones de pesos en trasferencias monetarias para ‪800.000‬ personas, continuidad en la entrega de canastas por 720 millones a ‪300.000‬ beneficiarios, una inversión de 17 millones de pesos en ‪240.000‬ platos de comida y casi ‪130.000‬ meriendas solo en Enero y Febrero, más todo lo que se hizo desde el inicio de la Pandemia. ¿Es el mismo Lima que dejó un desastre de ciudad y que ni si quiera contempla el mantenimiento de la misma porque se gastó lo que pidió (préstamo) y más?¿Es el mismo Intendente que administra los servicios básicos que merecen los Salteños, de mal para abajo?Estas cosas suceden cuando nuevamente se nota que está pensando en la próxima elección, en su “Senado” y no en lo que tiene que hacer, que es arreglar el caos que él mismo generó. Se tiene que poner a Gobernar Salto en serio.En su afán de querer aparecer en la palestra Nacional miente y usted lo sabe Intendente.No se preocupe por el Gobierno Nacional, que según la propia gente viene haciendo las cosas de muy buena manera, no creo que usted tenga la misma suerte.

Facundo Marziotte Edil Partido Nacional