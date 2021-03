El Circo Limista

El 18 de Marzo se llevó a cabo la 6ª Sesión Ordinaria de la Junta Departamental de Salto, ACTA Nº 9, con varios temas en el orden del día, que sucedieron a las medias horas previas de los diferentes curules.

Para sorpresa de los ediles de la oposición, tanto blancos como colorados, que representan nada más y nada menos que el 56% de la Población salteña, equivalente a la voluntad de 50.414 ciudadanos salteños, se vio seriamente atropellada por la actitud patoteril de los curules oficialistas, o al menos eso pensaban ellos.

En una ardua batalla de ideas, donde el gran ausente de la sesión fue el sentido común, cual mandaderos, los curules opositores optaron por ser fieles recaderos del nefasto Lima.

EL ASUNTO EN CUESTIÓN: Aprobar un proyecto de decreto referido al destino de la recaudación de la zona azul así como la ampliación de los días y horarios de la misma, ingresado como asunto de urgencia al amparo de lo establecido en el artículo 33 del Reglamento Interno de la Junta Departamental, requiriéndose para ello la mayoría absoluta, lo cual, con facilidad se obtuvo, dado que 16 manos oficialistas se levantaron para cumplir el capricho de Andrés.

La sorpresa sobrevino dado que la mezquindad y mediocridad hecha curules, se escudaron en las necesidades de los más desfavorecidos y más golpeados por la Pandemia a los efectos de cumplir los caprichos de Andrés, quién esta empecinado en recaudar y recaudar, más y más.

Según ellos, fue un tema de urgencia, en una Emergencia Sanitaria que lleva más de un año, y en un nuevo cuerpo legislativo que lleva algo de 4 meses trabajando, no aceptando la propuesta de que previamente sea tratado por la comisión de Hacienda, cómo es de estilo, y dada la «urgencia» bien podría haberse aprobado la semana entrante en una extraordinaria, brindando las máximas garantias al cuerpo legislativo y a la población toda.

Lo cómico de todo, es que apelaban al dialogo, a la colaboración, a la moral, y la buena fe, pero no fueron capaces de comunicarse previo a la sesión con las bancadas opositoras, para coordinar y poder, previo a la sesión, aprobar por unanimidad el proyecto de decreto enviado. Los ediles presentes no tuvimos ni siquiera copia para poder leer lo que se aprobó por los ediles oficialistas.

Racionalmente, el debate cobró vida, pues, ellos, con sus hojitas prontas y disertación armada, para no olvidarse del discurso, entre los que se encontraban datos de la CEPAL y un sinfín de cuestiones que no hacían a la cuestión, y haciendo uso del dicho popular, «vinieron por lana y salieron esquilados».

La impronta combativa y el justo uso del sentido común hizo que curules blancos y colorados llevaran la discusión a algo más de dos horas, donde con argumentos irrebatibles se trabaron en una disputa de ideas y la defensa de la cordura por un lado, y por el otro el rancio adoctrinamiento al que nos tiene acostumbrado el anquilosado y entumecido Frente Amplio.

Y es claro, lo dijo el edil Fernández, Lima no nos genera confianza, y ahora menos, no ha sido buen administrador, ha sido y es un pésimo gobernante, escudándose en las necesidades de los más vulnerables mientras los fines de semana se va a recorrer los departamentos vecinos con fines proselitistas, como si Salto no lo precisara, pues los ediles oficialistas a cada instante repetían, «el futuro es ahora, las necesidades son ahora», ¡¡¡ PERO CLARO QUE SI!!!, ¿Por qué se va cuando más lo necesita su departamento? ¡¡¡ INSOLITO!!! pero no sorpresivo.

No fue capaz de tomarse 5 minutos y llamarnos para poder discutir el proyecto, como si lo hizo cuando debía aprobarse lo referido a la contribución inmobiliaria.

FE DE ERRATAS: Debo, en virtud de lo que sucedió ilustrar a quién lea estas palabras, de un momento cómico (por decirlo de una forma delicada) que adornó la sesión: los ediles oficialistas, como ya se dijo, vinieron preparados, incluso para negociar, pero, entre tanta perorata, ofrecieron ceder y quitar un artículo del proyecto enviado (propuesta pre establecida y mandatada por Andrés). Esto fue propuesto por ellos, para ellos, analizados por ellos y aprobado por ellos. Defraudado estará Andrés, dado que haber quitado ese artículo hubiera sido necesario en caso de que la oposición hubiera cedido en el debate y hubiera decidido apoyar el proyecto, cosa que no sucedió y por tanto ellos tenían los votos para aprobarlo, ¿Por qué no lo hicieron?.

En fin, esta legislatura hace poco comenzó, se vienen años complicados, para ellos claro está, pues cuando quieran minimizar el debate, nos verán firmes y sólidos, proclives a la defensa de los salteños, siempre dispuestos a dar batalla por todos y cada uno de los salteños, defendiendo la institucionalidad y las ideas, enalteciendo la discusión. No cederemos jamás, desde el lugar que ocupamos, nos verán firmes e inclaudicables ante la tiranía de la demagogia y la liviandad de aquellos adoctrinados que no pueden pensar por sí y mucho menos para los salteños.

DR. ENZO MOLINA FRANCHINI

EDIL DEPARTAMENTAL – PARTIDO NACIONAL