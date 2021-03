El Presidente exigió la renuncia del dirigente de Cabildo Abierto en ASSE, después del tremendo derrape

Una novela de Spielberg la de hoy en la mañana, cuando salió el informe de Búsqueda on line de un diálogo del Coronel Montagno (representante en Directorio de ASSE) de Cabildo Abierto y Puppo, un ex militante de Cabildo Abierto. Allí tenía expresiones como: » Los blancos “nos recagaron” con los cargos, afirma el coronel retirado Montagno, para quien Cipriani “está haciendo campaña”, la coalición no funciona y “se va a romper fea” y al gobierno de Lacalle Pou “lo salvó el Covid”. Dijo además que : «Yo acá tengo 135 cargos! Esos 135 cargos los conseguí yo. Suena soberbio, pero me puedo ir a mi casa mañana con la alegría de haber hecho eso. En el ascensor, en el baño, tomando un vaso de agua, en el medio del campo, en una policlínica, siempre negociando, negocié todo”. Enterado de esta nota, el Presidente de la República Luis Lacalle Pou, llamó a Manini Ríos y le exigió lla renuncia de su dirigente, en ASSE.