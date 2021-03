En el decreto » Nunca se habló de la hotelería, trabajan protocolizados, sin generar brotes» dijo el Ministro Cardoso

El ministro de Turismo, Germán Cardoso se refirió a la Semana de Turismo, dijo que “se está apelando a una libertad responsable”. Por otra parte dijo que “si la burbuja está en un apartamento en Pocitos, en una cabaña del parque Andresito o en una casa en Playa Hermosa es lo mismo”, dijo Cardoso. Agregó que “lo que no podemos hacer es romper la burbuja, interactuar con grupos de familiares o amigos con los que no estamos en contacto en la vida cotidiana”. Resaltó que se han tomado más de 22 medidas para el sector turístico y que la situación se sigue monitoreando semana a semana y no se descartan otras medidas.

Entre la serie de medidas que propuso el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para frenar el avance del Covid-19, se dispuso el cierre de los complejos termales. El ministro dijo que los gobiernos departamentales tienen la facultad de resolver cerrar parques termales municipales y Campins. En esa línea el ministro aclaró que en el decreto que se está trabajando “en ningún momento se hace referencia a la hotelería”. Cardoso resaltó que los hoteles están protocolizados y vienen funcionando de manera ordenada sin generar brotes.

En cuanto a las propuestas que presentó el Partido Colorado para mitigar el avance del Covid-19, Cardoso aseguró que esto no generó molestias. “Este es un gobierno donde apostamos al dialogo y a las propuestas” y sostuvo que “ el presidente ha entendido que cada propuesta es con la intención de el mejor rumbo para el país y los mejores resultados para el gobierno