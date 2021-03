Hagamos nuestra parte! Medidas por Dr. Julio Medina

Indicadores deteriorándose a nivel país, en algunos departamentos es más crítica la situación que en otros. Mientras esperamos que se evalúen medidas para ↓ la movilidad, c/1 de nosotros podemos y debemos hacer nuestra parte.

1) No asistir a eventos sociales ni familiares donde la reunión implique personas fuera de su burbuja (no es lo mismo 8 personas pertenecientes a 2 familias que funcionan en burbuja que 8 de distintos hogares).

2) Evitar asistir a un club deportivo con poca ventilación; en lo posible elija la actividad con menos riesgo y no socialice sin precaución. Aproveche actividades al aire libre.

3) Padres que asisten en el traslado a sus hijos a centros educativos y/o deportivos: extremar cuidados, evitar charlas entre pares o grupales más allá de lo estrictamente imprescindible. De ser necesario, en todo momento con máscaras bien colocadas y distancia.

4) No pijamadas. No cumpleaños. No asistir a eventos de socialización (papi- futbol, mami-futbol, etc). Educadores también deberían mantener las mismas precauciones dentro y fuera de los centros.

5) Optar por el teletrabajo, si tiene la posibilidad. Si no se puede evitar; ventile el ambiente y mantenga máscaras bien colocadas en todo momento. No mate dentro del ambiente, ni en cocina / comedor cerrados.

6) Mantener y profundizar los cuidados sobre los más vulnerables, sin olvidar que nadie está exento de contraer y transmitir el virus.

7) Optar por uso de doble máscara (una quirúrgica y otra de tela por encima) o de lo contrario asegúrese que su máscara adapte muy bien.

Evitar compartir ambientes con otras personas que no sean sus convivientes. Si lo hace, que sea por poco tiempo, con máscara y en espacios con buena circulación de aire.

9) Solicitar a su restaurante elegido el envío por delivery

10) Personal de salud en ambientes hospitalarios: recordar que lo que sucede en la comunidad se traslada a nivel hospitalario (si aumentan los casos y los brotes en la comunidad entonces eso también sucederá en los servicios de salud).

Esto determina aumento de infectados en el personal de salud, que además de ser un riesgo individual en sí mismo y para los pacientes, requiere aislamientos y cuarentenas extensas lo que pone en riesgo la calidad asistencial. Extremar los cuidados; no socializar.

11) Evitar las aglomeraciones de cualquier índole.

12) Vacunarse apenas se tenga la oportunidad.

13) Ser solidarios, responsables y empáticos: cada uno de nosotros debe extremar los cuidados para evitar el incremento de casos positivos.

El resultado será colectivo, que sea exitoso dependerá del aporte de cada uno. Estamos más cerca pero aún falta.