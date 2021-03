Hoteles Privados siguen abiertos según Decreto Presidencial, art. 5

El Ministro de Turismo dijo hace minutos que se ha acordado con los Intendentes de los departamentos de Paysandú, Salto y en presencia del Presidente del Congreso de Intendentes exhortar a los Gobiernos Departamentales, a mantener cerrados los Centros termales, centros de vacaciones y campings.

La interpretación es clara, hay que disipar cualquier tipo de dudas, la hotelería está autorizada, protocolizada a lo largo y ancho del país. Hay que bajar la movilidad en general, mantener cada cual su burbuja, no romperla. Hay que evitar asados, juntadas con gente que no sea de su burbuja. Se exhorta por un tema de formas, pero hablamos por zoom con el Congreso de Intendentes, hablamos on los Intendentes de Salto y Paysandú. Se cierran Casinos públicos, se exhorta teletrabajo, no presencialidad en las clases, se baja el horario de restaurant y pub. Tomamos hasta el momento 22 medidas, con respecto a lo que se recaude de los descuentos irá a sectores, adonde se estime conveniente.