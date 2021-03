«La zafra de la naranja va a salir y será mejor que la del año pasado», dijo el diputado Estévez

El diputado por el Partido Colorado, Omar Estévez, adelantó en Quinto Elemento Radio, que la semana pasada lo tuvo ocupado por la preocupación de que surgiera la respuesta al fideocomiso del sector citrícola para comenzar la zafra aunque adelantó que cuenta con la palabra que será solucionado y que la misma será seguramente mejor que la del año anterior.

El legislador dijo que «la semana pasada estuvimos ocupados del tema y el señador Coutinho hizo sus contactos y yo los míos a nivel de diputados. Si el fideicomiso no se renueva no permitía comenzar la zafra y eso nos movilizó hasta que nos reunimos con el subsecretario de Industria, Walter Berre, que nos confirmó que el gobierno estaba trabajando en eso y que esta semana íbamos a tener novedades. La tranquilidad que me transmitió es que por algún lado va a salir la solución y la zafra va a comenzar tranquila y seguramente será mucho mejor que la del año pasado».

Por otro lado Estévez se refirió al proyecto en que está trabajando tendiente a instaurar como materia extra curricular el lenguaje de señas en sexto de la escuela y en primero de secundaria, «es algo que en un momento me llamó la atención porque uno mira la tele y siempre ve a alguien que aplica el lenguaje de señas y pensé si no sería necesario todos aprender el lenguaje, Lo hablé con Robert Silva y le gustó mucho la idea. No se como se va a hacer, si por proyecto de ley o que pero interesó mucho y este año nos vamos a dedicar mucho a lograr que así sea. Lo estamos escribiendo al proyecto y hay muchos compañeros que me están ayudando y aspiramos a instalarlo para que seamos un país del primer mundo y verdaderamente inclusivo».