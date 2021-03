Nat «King» Cole, 102 años de un rey

Nat «King» Cole inició su carrera como cantante en su adolescencia tocando en clubes de jazz de Chicago. Su talento rápidamente lo catapultó a la fama, plataforma que usó para la lucha contra el racismo.

Hace 102 años nació en Montgomery, Alabama (Estados Unidos) un hombre que se convirtió en leyenda. Nat «King» Cole revolucionó el mundo del jazz y se considera que su canción Straighten Up and Fly Right es la predecesora del Rock and Roll.

Su verdadero nombre era Nathaniel Adams Coles y era un pianista y cantante, cuya inspiración por la música nació en su niñez. El joven Nat creció en un barrio lleno de clubes de jazz y esto encendió la chispa del artista. Su interés aumentó cuando escuchó a Louis Armstrong y Earl Hines.

De esta forma, comenzó su carrera artística siendo solo un adolescente, en la década de los 30. Su primer acción fue cambiarse el nombre a Nat Cole. Luego, formaría una banda junto a su hermano mayor, Eddie, quien era bajista. El dúo logró tener éxito en los clubes de Chicago y realizaron su primera grabación en 1936.

Cole también participó como pianista en una gira junto a Eubie Blake y fue así como se estableció en Long Beach, California.

Los éxitos de Nat «King» Colre

El 30 de noviembre de 1943 obtuvo su primer éxito con Straighten Up and Fly Right. Este legado musical es considerado como el predecedor de las primera grabaciones de rock and roll.

Sus otros éxitos son Gee, Baby, Ain’t I Good to You?, (Get Your Kicks On) Route 66, Unforgettable, Send for Me y Mona Lisa. La última canción, una balada llegó al número uno en ventas y logró distribuir 3 millones de copias. El cantante nunca olvidó sus raíces en el jazz pese a incursionar en otros géneros.

Después de su muerte, Nat tuvo otro éxito musical. Se trató de un dueto de la canción Unforgettable con su hija Nathalie. En 1957 hace su última aparición en el “Nat King Cole Show”.

Lucha contra el racismo

La leyenda musical fue un líder de la lucha contra el racismo en Estados Unidos. El cantante incluso se negó a actuar en los lugares donde se practicaba la segregación racial. En 1956, fue atacado en Alamaba por miembros del «Consejo de ciudadanos blancos».

Además, Nat «King» Cole fue el primer afroamericano en tener un programa de radio propio y luego incursionó en la televisión con el “Nat King Cole Show”.