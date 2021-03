No está operativo el refugio de Violencia Doméstica en Salto, para Fiscalía, Mides y organizaciones feministas

Costumbre se volvió hace años , la mentira institucionalizada y en un tema tan sensible como la violencia de Género. En Salto ha sido una reivindicación constante de las organizaciones sociales feministas el refugio, «Casa de Breve Estadía», o como quiera llamarlo la encargada de Género de intendencia, Rodríguez. Reivindicación, inquietud, pedido, también de las instituciones que articulan a diario, casos de violencia doméstica como Fiscalía, Juzgados, INAU, Mides y no tienen respuesta.

El hecho es que el refugio que en 2010 habilitó la administración colorada, conjuntamente con otras instituciones, fue cerrado en 2015 por reestructuras edilicias y también en la línea a trabajar, con estrategias distintas en el protocolo de ingreso por ejemplo, en equipo técnico y demás. La Casa de Breve Estadía se abre en 2016 y después del accionar violento, acosador de está sra. Rodríguez hacia la mujer alojada allí, durante un año cierran la Casa de Breve Estadía con el aval por supuesto del intendente Lima. A partir de allí, no se abrió nunca más, y en el mientras tanto la Iglesia daba en comodato una casa, otra para víctimas de violencia de género, otra casa más!! . Pero, a esta sra. Rodríguez no se le ocurrió la mejor idea otra vez, que dar la casa por clientelismo político para vivienda, lo que impidió su uso para el fin concedido. Enterada de esta situación la Iglesia, analiza pedir la restitución del inmueble, pero como quedaba poco tiempo para finalizar la administración Lima, prefieren esperar y no renovar (expediente 21448-2019). En 2019 tuvimos la oportunidad de conversar sobre el tema con Monseñor Galimberti. No es como dice Rodríguez que no se renovó porque terminó el gobierno, no se renovó porque no cumplieron.

De igual forma seguían sin habilitar el otro refugio, y en marzo de 2018 cuando el Femicidio de Olga Costa y el Cabo Farinha, de parte de Cleomedes Medina, el refugio de intendencia estaba cerrado, cuando Olga fue a policía a denunciar el 7 de marzo a la tardecita,y no quería regresar a su casa porque sabía que su ex pareja la iba a matar, de hecho mientras denunciaba, uno de sus hijos la llama y la alerta de que Medina había ido en su búsqueda a su casa. Todo esto consta en Fiscalía y Juzgado y con ello testimonios de los mismos policías. No quería regresar a su casa, quería sacar de allí su hijo, de quien además era curadora y sentirse protegida. El refugio no estaba abierto, esto lo corroboramos además con su abogada la Dra. Mónica Da Silva, que nos confirmó el testimonio de los testigos en el juicio. La Justicia deriva a Olga, a su casa con la protección de dos policías. Lo demás, es tristemente recordado, apareció Medina en la madrugada, ingresó por detrás de la finca y asesinó a Farinha y a Olga.

El refugio siguió cerrado Sra. Nelly Rodríguez, nunca se abrió, el 13 de diciembre en conferencia de prensa del intendente Lima y la Ex directora de MIDES Azambuja, anunciaron la re apertura de este refugio, pero nunca se hizo. Quinto Elemento confirmó que Fiscalía no tiene casa de Breve Estadía abierta, no hay refugio para mujeres víctimas de violencia en Salto para derivar y cuando han surgido situaciones, dos concretamente el año pasado, las han alojado en refugio para personas en situación de calle, de forma irresponsable, una vez más Rodríguez (intendencia) , sin ningún tipo de cuidado, vulnerables totalmente. En lo que respecta a las organizaciones feministas, que son quienes día a día, abordan los casos, nos decían que en muchos de ellos, las han mandado a las víctimas a la pensión frente al hospital, quedando esas mujeres desamparadas, «arrasadas» y sin cuidar, muchas veces con hijos pequeños. El Mides, nos confirmó que no está funcionando, no está abierta y que la casa está amueblada, como lo estuvo siempre pero sin equipos técnicos, esto es: psicólogos, trabajadoras sociales, administrativas, según nos informaba su Director Aquiles Mainardi.

No hay gestión alguna, porque tampoco tienen presupuesto, no la abrieron nunca, porque no le interesa a Lima y tampoco a su encargada a quien mantiene por compromiso político, obviamente pero, acá la responsabilidad además de intendencia es de las demás instituciones que forman la Comisión Departamental de Violencia Doméstica, que han dejado ser a esta sra. Rodríguez, que han pasado años sin lograr abrir lo que para mujeres víctimas es su vida, la falta de gestión, la falta de empatía, la ausencia de compromiso es realmente pasmosa!!

No nos desmienta más Nelly Rodríguez, usted miente, falta a la verdad!! El refugio, la Casa de Breve Estadía, la de Protección, está cerrada!! Usted y Lima la tienen cerrada, preocúpese por el bien de todas las mujeres, en abrirla. Pero apuresé, no queremos otra Olga en Salto, no queremos más femicidio por su falta de gestión, se lo pidieron el 8M las Mujeres de la Revuelta Subversiva, hoy se lo suplicamos nosotros!!!