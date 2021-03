Orgullo celeste, fue premiada Milagros Costabel, 17 años, periodista, ciega y uruguaya!!

Cuando COVID-19 golpeó a Uruguay en 2020, todo cambió para Milagros Costabel , de 17 años . Sus padres perdieron sus trabajos, por lo que decidió buscar trabajo en el único lugar que sabía que podía: periodismo. Ella saltó de cabeza primero con poco conocimiento sobre lo que estaba haciendo, pero decidida a tener éxito.

Rechazo tras rechazo, Costabel no dejaba que los «no» la detuvieran. Consiguió su primera oportunidad en abril de 2020, escribiendo sobre la inaccesibilidad de la información de COVID-19 para las personas con discapacidad visual para Model View Culture .

Costabel es una reportera joven, pero no es solo su edad lo que la distingue en la industria, también es completamente ciega. Aunque esto significa que tiene que hacer algunas cosas de manera diferente, no obstaculiza su capacidad para triunfar.

«La industria ha dado la capacidad de diferentes voces para contar historias», dijo.

Recursos como IJNet han ayudado a Costabel a continuar desarrollando sus habilidades periodísticas, incluso en medio de una pandemia. Apenas el año pasado fue seleccionada para asistir al Mediathon de la juventud de UNICEF , donde discutió temas de la juventud y recibió tutoría. También recibió una beca de Disabled Writers para asistir a cursos en línea a través de Poynter.

Desde que comenzó, Costabel se ha publicado en HuffPost , The Daily Beast y Business Insider . Ha cubierto discapacidades y COVID-19, y en julio comenzó a trabajar con Foreign Policy, informando sobre política en América Latina y EE. UU.

A lo largo del año, Costabel asistió a conferencias, entrevistó a médicos de Uruguay y Argentina y ayudó a cubrir las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 .

“Ese fue el comienzo de un mundo diferente del periodismo al que nunca esperé poder acceder”, dijo Costabel. Estaba acostumbrada a informar principalmente sobre la discapacidad y ser una voz para su comunidad.

“Podemos, y tenemos que informar sobre cosas que realmente nos apasionan más allá de nuestras propias condiciones”, dijo Costabel, “La política exterior, por ejemplo, siempre fue uno de mis principales campos de interés, y mientras comencé a escribir sobre discapacidad, tanto en informes como en artículos de opinión, también fue agradable poder encontrar mi propio nicho fuera de lo que soy «.

No solo es fundamental que los periodistas con discapacidades cubran cada latido, es igualmente importante que las conversaciones sobre discapacidades no dependan únicamente de los periodistas discapacitados, dijo Costabel. “Es importante que informar de manera justa y precisa sobre la discapacidad sea el trabajo de todos, los periodistas tanto discapacitados como sanos”, dijo.

Los avances tecnológicos han ayudado a abrir puertas para las personas con discapacidad visual. Muchas personas ciegas o con discapacidad visual dependen de los lectores de pantalla, que toman el texto de la pantalla y lo comparten a través de sintetizadores de voz o pantallas braille.

“Me siento afortunado de estar aquí y vivir en una era digital donde los avances tecnológicos abren más puertas para las personas con discapacidad visual que nunca”, escribió Costabel en un artículo para Lacuna Voices . «Pero para personas como yo, la tecnología también ha creado un problema».

Los lectores de pantalla no pueden traducir imágenes y videos, que no tienen texto, a menos que incluyan «texto alternativo», que brinda una breve descripción de lo visual. Sin texto alternativo, no hay descripciones que Costabel y otras personas con discapacidad visual puedan entender. Un meme divertido, una cita inspiradora o un video sin subtítulos pueden hacer que se sienta excluida, lo que hace que el texto alternativo sea fundamental para cualquier persona que produzca contenido digital.

Costabel fue aceptada recientemente en la Universidad de Harvard y planea estudiar ciencias políticas. Como la primera persona de su familia en asistir a la universidad, ha alcanzado nuevas metas y continúa estableciendo más. “Estoy empezando a cambiar mi perspectiva del futuro y trato de darme cuenta de que tengo la oportunidad de seguir desarrollándome en el campo del periodismo”, dijo.

Estudiar en Harvard es una oportunidad para que Costabel desarrolle sus habilidades y la ayude a lograr su objetivo de convertirse en periodista de investigación. “Creo que es muy gratificante poder sacar a la luz las cosas malas y ocultas del mundo y ver cómo eso puede instigar un cambio positivo”, dijo.

Para otros periodistas jóvenes interesados ​​en incursionar en el campo, Costabel dijo que es importante buscar todas las oportunidades para desarrollar sus habilidades, a través de oportunidades de información y capacitación que se le presenten. «No espere a que vengan las cosas», agregó. «Lánzate y empieza».