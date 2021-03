Pidamos pizza para conmemorar el día del síndrome de Down y colaboramos este domingo 21

Este domingo 21 de marzo se conmemora el Día del Síndrome de Down y que mejor forma de festejarlo que, colaborando con la asociación. Lo hacemos comprando en «La Pizzería» la muzzarella por Delivery y al nombrar la asociación, estarás donando cien pesos a la causa. La pedís al 098 659 288.

Con respecto a «actividades presenciales no hay, nos explicaba Beatriz de Resendez por la pandemia. Recordemos que para, esta fecha estaba programado el viaje con el equipo de Fútbol de Rodó Futsal inclusivo, al Campeón del Siglo» .

Desde la Asociación Down se está pidiendo el relevamiento local y nacional de la población síndrome de Down, para conocer necesidades y así poder conocer su atención. De esta manera conocer si están incluidos en el sistema de salud y que condición socio económica tienen, para así abordar las diferentes situaciones con políticas públicas.

Con respecto a la vacunación,» más allá que se había logrado con la Dirección Departamental de Salud un lugar para vacunarlos, entendimos que al abrirse la franja etarea de 18 a 70 años, es mejor articularlo de esa forma para no recargar el sistema de salud», dijo Beatriz de Resendez.

Y por último en esta fecha tan especial, conocer o no el cumplimiento de las vacantes o cupos del 4% en la administración pública, es un desafío importante para hacer de la inclusión, una realidad y no un slogan que se repite a lo largo del tiempo y no se cumple.