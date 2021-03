Poca memoria la Sole, se cortó con Lima y se disolvió su Comando

La nota a continuación fue presentada por tres, de los grupos que formaron el Acuerdo político electoral, que postulaban la candidatura de la Contadora Marazzano a la intendencia de Salto, integrado por grupos como Compromiso Frenteamplista, Lista 5005, Vertiente Artiguista, Plataforma, Agrupación Armando Aguirre, Partido de los Trabajadores y Partido Demócrata Cristiano, que respaldaron su candidatura y en el cual se había acordado seguir trabajando políticamente, fortaleciendo el espacio, para delimitar acciones en los lugares que le tocara accionar en el gobierno departamental. La Contadora no respetó nada, designó lugares o puestos en el nuevo gobierno departamental por amistad y no por cuota política o votos, por ejemplo el lugar de la Coordinadora Andrea Malvasio de Par lista 182 que en lo electoral obtuvo un poco más de 100 votos y además una designación que desde el vamos, la había efectuado Lima y pocos días después, nombra a Bentos Pereira, el «Turco» como responsable de Termas de Arapey, sin militancia prácticamente en su comando, cosas que desgastaron el Comando

Lo que dicen los grupos que firman esta nota, 77,711 y 5005 es que Marazzano, en el sentido más literal se cortó sola, designó sola, articula sola con Lima por supuesto y de quienes la llevaron al lugar donde está, nunca más nada. Resultado, se disolvió el Acuerdo, se disolvió el Comando como espacio de trabajo, unitario e integrador.

⛔Compañera Soledad:

Por la presente, los abajo firmantes en representación de los sectores 77 – 711- 5005 (sub lema Renovación y

Compromiso), queremos manifestar nuestra profunda preocupación

ante la falta de respuestas a los planteos realizados a la interna de

espacio que fuera acordado como Comando electoral, impulsando y

trabajando por tu candidatura a la Intendencia de Salto, y a

posteriori, sugiriendo y respaldando tu integración al gabinete

departamental, como referente de ese acuerdo electoral.

En este sentido es necesario traer a la memoria, parte del proceso

que llevó a que dicha candidatura se concretara, el mismo se inició

con la discusión entre diversos sectores sobre cuántas candidaturas

debería tener el FA. para las elecciones departamentales.

Hay que recordar que hubieron sectores que proponían tres (3)

candidaturas, y quien ejercía de intendente (estaba con una

situación compleja, que renunciaría a su candidatura para que no

asumiera su primer suplente, etc.), y en todas estas instancias de

negociaciones fue determinante el margen de acuerdos entre los

abajo firmantes para llegar al acuerdo de impulsar dos (2) candidaturas, que finalmente fueron ratificadas por el Plenario Departamental del Frente Amplio.

Con esfuerzo y compromiso militante de los sectores se inició la

campaña electoral departamental con un claro objetivo de ser la

alternativa mayoritaria dentro del Frente Amplio, y se creó un

espacio de trabajo e intercambio político que denominamos Comando. Fué en ese espacio donde se organizaron las

intervenciones en los diferentes territorios y se analizó la mejor estrategia para consolidar un importante caudal electoral.

En todas esas instancias observamos y valoramos tu perfil y ese compromiso diferencial con respecto al oficialismo, dejando de manifiesto un comportamiento unitario en lo que refería al discurso político y con una proyección de la izquierda que queremos

representar y fortalecer.-

Por ello entendemos que esta falta de respuestas, y de una comunicación mínima con quiénes no solo impulsamos tu candidatura, sino que militamos en consecuencia, generan un antes

y un después en este proceso político.

Ante este cambio de actitud creemos que no es posible continuar en

este comando o espacio de trabajo, apoyando una referencia que no da respuestas y que, al parecer, no pretende continuar construyendo un perfil integrador que permita ser una expresión de la izquierda que queremos.

Sumado al hecho de que en de algna manera se nos responsabiliza

por no alcanzar los votos esperados, argumentando que la causa

ha sido la generación de un sublema y no participar en una lista única. Nada mas alejado de la realidad en la medida que fue desde este espacio desde donde se propuso la generación de una lista

única y dicha propuesta no prosperó, lo cual determinó que buscaramos una estrategia electoral diferente.

A la falta de autocrítica del proceso se le agrega que a la fecha no

hemos tenido un intercambio sobre los criterios de selección que

promovieron la integración al equipo ejecutivo, y más complejo aún,

no hemos tenido respuestas al respecto de la situación actual y las

proyecciones políticas que determinarán las acciones a seguir o impulsar en tu participación y en la de quienes seleccionaste para incorporarse al ejecutivo.

Por lo tanto ante estos hechos y teniendo en cuenta el tiempo

transcurrido y las instancias de intercambio político planteadas sin

concretar, hemos resuelto bajarnos del comando o espacio de

coordinación política y trabajar en la construcción de un espacio

que procura proyectar nuestra visión frenteamplsita.

Para esto, trabajaremos en la búsqueda de acuerdos y espacios de

intercambio político que nos permitan recuperar (entre otros, la

mística…) ese perfil de izquierda transformadora y comprometida

con las causas sociales que entendemos necesitamos en este

contexto político complejo.

Es evidente la necesidad de fortalecer a nuestro Frente Amplio y

recuperar el gobierno nacional mediante un trabajo fuerte y

sostenido en lo departamental.