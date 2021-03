Suerte y pico!

En «Lo Malo de ser Bueno» por Canal 4 de Cablevisión Uruguay entrevistamos al Prefecto de Salto Javier Rica, quien informaba que a las 2 am una camioneta Volswagen Amarok, había caído al río Uruguay, en zona de Costanera Norte, frente a la plaza de juegos.

A las 8 am tomó conocimiento Prefectura y procedieron a sacar el vehículo de la playa, porque felizmente el río estaba bajo, lo que favoreció en cierta forma a que el daño no fuera mayor. Los ocupantes no tuvieron lesiones de entidad y nos decía Rica que el padre del joven de 22 años que manejaba la Amarok, fue quien hoy a la mañana se encargó del procedimiento con la camioneta