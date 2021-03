Varios procesados por millonario contrabando

De acuerdo a información colectada y analizada por parte de personal de Coordinación de las Áreas Investigativas de ésta Jefatura de Policía, y después de tareas de vigilancia, el sábado pasado se logra incautar mercadería de contrabando valorada en 6.673.370 pesos Uruguayos, y a la detención de cinco masculinos. En el día de ayer culminadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Tumo dispuso: formalizar a los siguientes masculinos S.D.P.V., por la presunta comisión de un delito de contrabando en calidad de autor; a A.S.C., por la presunta comisión de un delito de contrabando en calidad de coautor; a J.A.G., por la presunta comisión de un delito de contrabando en calidad de cómplice, y a H.R.S., como autor de la presunta comisión de un delito de receptación, resolviendo de acuerdo a lo solicitado por Fiscalía y la no oposición de la defensa, se hace lugar a las medidas cautelares no privativas de libertad previstas respecto a los imputados; debiendo cumplir con las siguientes obligaciones: fijar domicilio ante la Sede y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al Tribunal: 1). Presentación en la seccional policial de su domicilio una vez por semana. 2). Prohibición de salir del País sin autorización previa. 3). Arresto domiciliario nocturno en el horario comprendido entre las 22:00 y la 06:00 horas del día siguiente. Todo por el término de ciento ochenta días, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desacato; las que vencen en forma automática el día 03/09/2021 para A.S.C., J.A.G., y H.R.S., y el día 05/09/2021 para S.P.V., salvo disposición en contrario.

Así mismo se formalizó al adolescente de iniciales E.J.P.V., a quien se le atribuye la presunta comisión de una infracción grave a la ley penal tipificada como un delito de contrabando, resolviendo de acuerdo a lo solicitado por Fiscalía y la no oposición de la defensa, se hace lugar a las medidas cautelares no privativas de libertad respecto al adolescente imputado debiendo cumplir las siguientes obligaciones: 1). Fijar domicilio ante la sede y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal 2). Presentación en seccional Policial de su domicilio una vez por semana. 3). Prohibición de salir del País sin autorización previa 4). Arresto domiciliario nocturno en el horario comprendido entre las 22:00 y las 06:00 horas del día siguiente. Todo por el término de ciento ochenta días, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desacato; las que vencen en forma automática el día 05/09/2021, salvo disposición en contrario.