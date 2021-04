Carta abierta de la asociación de descendientes de la nación Charrúa

Esta semana recordamos el 190º aniversario de la emboscada y matanza de

charrúas en las costas del arroyo Salsipuedes, en Paysandú.

El 11 de abril de 1831 las tropas gubernamentales comandadas por el

presidente Fructuoso Rivera, al que se le unieron contingentes de Brasil,

Argentina y guaraníes misioneros, con el respaldo de los estancieros del norte

del río Negro, perpetraron la primera acción de terrorismo de Estado en

Uruguay.

Ésta no constituyó una acción armada aislada, sino que fue la primera en el

plan de exterminio sistemático, planificado y ejecutado por el primer presidente

constitucional, Fructuoso Rivera, y que marcó el genocidio de la población

Charrúa.

De acuerdo con la Norma 65 del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en

Salsipuedes Rivera actuó con perfidia, ya que citó a los charrúas en

negociaciones de paz con la intención de romper esa promesa una vez que se

encontraran expuestos.

Con posterioridad a Salsipuedes, los charrúas sobrevivientes de la matanza y

los que se salvaron de la emboscada fueron perseguidos, diezmados y

víctimas de una política de segregación tanto o más atroz que la exterminación

física, la exterminación de los rasgos culturales, la negación de la identidad

cultural y su exclusión de la sociedad hispano criolla dominante.

Dentro de las acciones que llevamos adelante para recuperar y visibilizar estos

hechos históricos que han sido negados desde el Estado, hemos participado

junto a otras organizaciones en la elaboración de la solicitud de declarar a

Salsipuedes como sitio de memoria, la cual será presentada este mes a la

Institución Nacional de Derechos Humanos.

Además de esto, la institución participó recientemente en el proceso de

consulta para la elaboración del Inventario Arqueológico y Patrimonial del

departamento de Tacuarembó. El mismo es un instrumento de protección,

promoción y gestión de los valores patrimoniales de esa jurisdicción que se

realiza por primera vez en el país a instancias de la intendencia de ese

departamento y con la organización de la Universidad de la República y el

Centro Universitario Regional Este.

La asociación aspira a que el Estado uruguayo propicie un espacio de análisis

riguroso de los hechos históricos ocurridos en 1831, donde además de

integrantes del ámbito político y la Academia, participen representantes de

colectivos indígenas.

Este domingo 11 en el monumento a Los Charrúas, en El Prado de

Montevideo, no podremos reunirnos en un acto público como en años

anteriores y por razones de pública notoriedad, pero esto no impide que

depositemos una flor al pie del conjunto escultórico para recordar con dolor la

traición.

Comisión Directiva de ADENCH