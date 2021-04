Con la muerte……periodismo?

Nos cuesta tener que ser denunciadores de versiones de prensa alarmistas y absolutamente irresponsables que atentan contra el trabajo de todo el cuerpo médico que hace más de un año combate la pandemia en la primera línea.

Una nota aparecida de un medio de alcance nacional establece que en Salto «habría» fallecido un hombre de 37 años de Covid sin atención médica.

La nota es en base a declaraciones de una familiar que no dice toda la verdad. Primero y fundamental. Cada paciente positivo tiene un médico de referencia que hace el seguimiento permanente a cada paciente todos los días desde que es positivo.

En el caso de la persona fallecida no existió un solo llamado o contacto con el Hospital Salto y en los llamados telefónico con el médico designado para dicho caso en ningún momento se habló de gravedad hasta el llamado sobre las 4 y 30 del pasado martes 13 del corriente mes.

Es más, si el perdiodista, que es el mismo que sembró alarma diciendo que el CTI del Hospital Salto había colapsado y no quedaban camas disponibles (pero no nos contó toda la historia respecto al CTI privado de como estaba la situación), se hubiese preocupado en hacer bien su trabajo hubiese consultado a profesionales que trabajan en los CTI, habría recibido como aporte que este virus se desempeña en forma tan extraña que por ejemplo el paciente no percibe de su estado, falta de oxígeno, hasta que su cuadro realmente se complejiza y son los propios médicos quienes perciben este extraño comportamiento. Ergo, si la familiar denunciante percibió la desmejoría, debería haber llamado al médico de referencia por una sintomatología que los propios doctores mencionan como «pacientes que boquean por falta de oxígeno y no se dan cuenta».

La orientación de un periodista la resuelve a su real entender y saber, pero cuando pasa a sembrar alarma pública en forma sistemática, reiterada, y atacando solamente al personal médico, se interpreta que esa actitud maliciosa responde a otros intereses. Quizás políticos, quizás económicos.

Eso si, cuando se pregona que hay que escuchar a la gente y darle una voz, debería hacerlo con todo porque es quizás, la misma biblioteca en la que hemos estudiado todos.

Informar si, apoyamos totalmente eso, desinformar no, jamás, y menos cuando lo que a uno lo mueven son intereses al menos dudosos.

Por otra parte, no contó en el informe que el padre de la persona fallecida también es positivo y no piensa realizar ningún tipo de reclamo a nadie. Tampoco contó el periodista de la muerte que siendo analista del accionar médico como es posible que escriba las gacetillas de prensa del sindicato médico, es decir, al que él mismo pone en juicio de valores públicamente.