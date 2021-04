Dediquese a gobernar Intendente!

El pasado 27 de septiembre celebramos un nuevo acto electoral en los comicios departamentales que tuvieron como victorioso al Doctor Andrés Lima, repitiendo así lo sucedido en el año 2015, teniendo la oportunidad de volver a gobernar nuestro querido departamento por otros 5 años más.

No obstante, nuestro Intendente, quien ostenta la investidura más importante a nivel local, se está dedicando más a marcar un perfil político propio con vistas a las elecciones nacionales del año 2024 que a realizar el ABC, con esto quiero decir, las tareas básicas de una Intendencia. Datos objetivos marcan esta constante de Lima, deseando poder catapultarse a nivel nacional y ser candidato a algún cargo político de relieve nacional y no departamental, ya que creo su propio sector dentro del Frente Amplio con vistas a lograr su objetivo. Palabra autorizada es la del exministro Danilo Astori, correligionario de Lima, quien en una nota sentenció que los tres intendentes frenteamplistas están dedicándose a “marcar la cancha y soñar con su candidatura presidencial”, haciendo alusión al comportamiento que están teniendo Orsi, Cosse y Lima.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿Se encuentra nuestro departamento en condiciones tan excepcionales como para que nuestro Intendente se dedique a hacer política en vez de a gobernar? La respuesta es clara y sin titubeos debemos decir que no, el Departamento de Salto, que supo ser pujante, tierra de oportunidades, centro universitario por excelencia del Norte del Uruguay, capital termal de la región y centro turístico de notable relevancia nacional, no solo se encuentra devenido en todos estos aspectos anteriormente nombrados, sino que también, se está volviendo una constante normalizar luego de algunas administraciones, tener una ciudad dañada, sin limpieza, con lugares sin luz, basurales en varias esquinas, calles en mal estado, etc. Salto si encabeza hace ya varios años otros índices nacionales, como el de desempleo, el de falta de inversión y el de menos desarrollo humano, sin nombrar el característico rubro cero que tanto se discutió en campaña electoral.

Luego de estas reflexiones, surge la necesidad de pedirle al Intendente que se dedique a ejercer las funciones que le fueron atribuidas por el voto popular, y termine, al menos temporalmente, de hacer política, la situación de la Ciudad lo amerita.

Edil Ermidas Sarnicola, Lista 400 Partido Nacional