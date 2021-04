Diario El País desmentido por Alcalde de Belén

Luis Enrique Zuliani, Alcalde de Pueblo Belén, departamento de Salto, a la opinión pública informa:

Luego de dar lectura a la nota periodística de fecha de ayer del Diario El País, que se me hiciera frente a la situación que vive mi pueblo, respecto a la pandemia provocada por el Covid 19, hago saber:

– Respecto a los dichos referentes a que la población iba a ser hisopada en su totalidad, hago saber que no será así.

– Que muchas de las informaciones difundidas en mencionada nota, NO fueron conceptos vertidos por mí.

– En ningún momento de la entrevista di nombres de personas fallecidas.

– Tampoco me referí a cual pudo ser el origen del brote del virus, NO utilicé expresiones tales como, “JAMÁS PENSE QUE POR UNA CELEBRACIÓN RELIGIOSA IBA A PASAR LO QUE PASÓ”, ni mucho menos referirme a pastores que hayan llegado a nuestra localidad.

– Ante la difusión de este tipo de información, que nunca pronuncié, generé queja al periodista responsable, el que se excusó diciendo que si bien mi persona no había dicho todo eso, fueron informaciones tomadas de otras fuentes de dominio público.

– A las personas, familiares, vecinos y a la opinión pública en general, digo: trabajo para toda, absolutamente toda la población de mi pueblo, comprometido y con el mayor esfuerzo, coordinando tareas con otras instituciones, a las que felicito y doy gracias, así de esta manera, todos juntos vamos a salir de esta situación.

Luis Zuliani.

Alcalde de Belén