Edil Pablo Alvez, Prodea, en la media hora previa de la Junta Departamental de Salto

Salto, 15 de abril de 2021.

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Salto.

Sr Mario Frutado.

Presente.

De mi mayor consideración:

En cumplimiento del Articulo 77 literal L, en su remisión al Articulo 22 del

Reglamento Interno de la Junta Departamental de Salto -Decreto Nº6376/08,

me dirijo a Ud. a los efectos de realizar la presente exposición escrita:

La asociación civil sin fines de lucro PRODEA (protección y defensa de

animales), con personerla jurídica 8301, fue fundada hace 21 años, iniciándose

con la perra Susana en un terreno donado en calle Agraciada al 600.En estos

años ha pasado por varias locaciones hasta que en 2013 se adquirió una

chacra en barrio Las Ranas, Av. Concordia 2250 y Marañas.

Se adaptó esa chacra a las necesidades de la protectora construyendo 55

caniles de paredes de material, techos de chapa y cielorrasos de madera con

piso totalmente de hormigón y limitados por alambrado olímpico reforzado con

mallas y portones de hierro.

Hoy cuenta con 370 perros adultos y 35 cachorros.

PRODEA se financia con donaciones a través de ANTEL una cuenta de

depósito núm. 43123 en RED PAGOS, haciéndose socio a través de

cobradores y aporte de la Intendencia de Salto. Destacamos que el manejo

económico fundamental lo hacen con las donaciones individuales, si bien el

aporte de la Intendencia es importante para la Protectora no es el principal.

Las actividades que realiza PRODEA:

• Mantención en perfecto estado de salud y nutricional a los habitantes de

la chacra: desparasitación interna y externa, vacunación anual con

vacuna poliviral y antirrábica, castración de machos y hembras.

• Rescatan perros en condición de abandono, a veces camadas enteras

de cachorros o adultos en mal estado, los que son llevados a una

veterinaria para valorar su estado de salud, de nutrición, se le realizan

test de leishmania y distemper. Luego de solucionado los problemas

detectados a su ingreso recién son llevados a la chacra.

• También reciben animales retirados por la policía por denuncias de

maltrato donde el procedimiento es igual al anterior.

• Brindan atención veterinaria gratuita a animales provenientes de familias

carenciadas y enviamos veterinarios a las casas que lo necesita,

• Realizan castraciones gratuitas a perros/perras, gatos/gatas en distintos

puntos de la ciudad donde los dueños manffiestan interés en castrar sus

mascotas y no disponen de medios para hacerlo.

• Rescate de animales accidentados donde generalmente se envía una

ambulancia de las veterinarias que trabajan con nosotros, se los recoge

y lleva a internar.

• Donan bolsas de ración a familias que no pueden hacerse cargo de la

alimentación de sus animales.

• Donan ración y se han castrado muchos de los gatos que fueroo

abandonados y viven en el Club de Pesca.

Por lo anteriormente expuesto solicito que la asociación civi sin fines de lucro

PRODEA sea nombrada de interés departamental por esta Junta

Departamental.

Reconociendo su gran trabajo: