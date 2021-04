Si no tienes posibilidades de conectarte a CREA… el Liceo Zona Este – Liceo N3 Salto te esperan para prestarte una computadora en biblioteca o para entregarte las tareas impresas. Si todos ponemos nuestra parte, la no presencialidad no es un tiempo perdido… TE ESPERAMOS!!! DE 9:00 a 17:00 horas de Lunes a Viernes!!!

El posteo de la Directora Isabel Delgue en su red social que habla de empatía, solidaridad y humanidad.