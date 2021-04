El agua cotiza en bolsa a nivel mundial pero en Salto la tiramos…..a la calle

Hace algunos días, meses quizás, nos sorprendía el ingreso a la cotización en los mercados bursátiles de este mundo que nos toca vivir, que el agua comenzaba a cotizar como valor preciado.

Fue un anuncio que se veía venir, desde hace décadas se mencionó que el oro verdadero y real no sería el negro (petróleo), sino el agua,

Faltante en muchos puntos del globo terráqueo pero que sin embargo en Salto, parece ser un tesoro a desperdiciar, A dejar correr.

Rivera y Juan Carlos Gómez, pérdidas de agua increíbles y sin respuesta de gestión de ningún tipo. Está claro que ninguna autoridad pasa por el lugar porque además en calles emparchadas, el daño que genera esa agua tirada a la calle en el pavimento de la zona es impensado.

Agua que no has de beber, no la dejes correr, cuidala. El mundo dice eso, menos nosotros como buenos naranjeros que vamos a contrapelo de todo.