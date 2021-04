El diputado Carballo, «hace politiquería barata con la muerte de las personas «, dijo el Edil Marziotte

El Edil del Partido Nacional Facundo Marziotte respondió duramente al Diputado Felipe Carballo quien solicita la renuncia del Ministro de Salud Pública Daniel Salinas.

Carballo dice: Ministro Salinas debe Renunciar. Su incapacidad de mando es notoria.Sus declaraciones dejan en evidencia la responsabilidad del @MSPUruguay los fallecimientos en el residencial de Fray Bentos. Es un gran descontrol su gestión. Cuántos muertos mas son necesarios?

A lo qué el Edil Departamental del Partido Nacional responde: Yo pensé que nadie haría algo tan bajo, pero me siguen sorprendiendo. La bajeza de las bajezas. No solamente no tienen valor moral para huacer este planteo, sino que aprovechan una situación lamentable para hacer política barata. Los juzgará la historia

Marziotte consultado al respecto agregó: “Me parece increíble ver a un Diputado del Sector de Sendíc juzgar la moral, y haciendo politiquería con la muerte de las personas”