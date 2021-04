El Presidente viene a Salto en junio: aeropuerto, producción, tren internacional, turismo con anuncios para el departamento

El Dr. Carlos Albisu se refirió en Quinto Elemento TV a varios temas tratados en diversas reuniones mantenidas en la capital del país en la semana que finaliza.

Albisu dijo que «participaos junto al senador Coutinho en una reunión con el presidente apuntando a las inversiones públicas, turismo, inversiones privadas y terminando la reunión en el compromiso que venga a Salto en la primera quincena de junio para realizar recorridas y anuncios para Salto concretamente. Todos aspiramos en base a los estudios epidemiológicos con la vacunación avanzada, que lleguemos a esa fecha como probable pandemia mediante. Creemos que es importante para ,la producción, cáñamo, citrus, aeropuerto, tren Salto – Concordia y otros temas más».

Adelantó Albisu que en mayo comenzará a funcionar la oficina de OPP en Salto donde estarán los coordinadores para la región, «vamos por el ministerio de turismo, ANDE, ministerio de trabajo en base a que Salto está a 500 kilómetros y es necesario aterrizar las políticas a nivel nacional en el departamento. Tendrá su impronta local, potenciando destino termas, que debe despegar como se merece».

Anunció un proyecto de la Administración Nacional de Puertos que concederá el Puerto a CTM, «para realizar un proyecto turístico, un puerto de pesca, con esa casona cumpliendo un rol turístico clave, Lo buscamos como un atractivo más para el salteño y para el turista. A eso se suma que este año es la intención de comenzar los trabajos para corregir la erosión de las costas del Río Uruguay. La ingeniera Tolosa está avanzando con los diferentes técnicos en eso en un tema que se viene hablando hace muchos años. Ya está presupuestado, están los fondos, así como Energimundo que va a quedar para setiembre porque hay técnicos en ambos casos que vienen de otros países y que no pueden arribar a Salto por la pandemia. Son proyectos pagos. Como el tren de pasajeros que unirá Salto con Concordia y con ese fin vamos a tener reuniones con el Ministerio de Transporte para ir avanzando en ese tema para cuando se de la apertura de fronteras tengamos el proyecto en marcha».

Albisu reconoció además que en la cosecha de cáñamo se avanzó, «hemos tenido reuniones con las empresas con ekl secretario Delgado, el canciller BUstillo, el Ministerio de Ganadería y en la reunión del miércoles el presidente nos confirmó que él mismo se está ocupando del tema por las características que tiene Salto. Se viene avanzando en eso, hay mercados abiertos a Uruguay y se están terminando dos decretos y no dudamos que en setiembre de este año la siembra se multiplique respecto a las 170 hectáreas cosechadas este año».

Al ser consultados sobre den que momento comenzarán a verse las primeras señales de recuperación económica para Salto en base a la reactivación laboral, Albisu dijo que «sabemos que son 20.000 salteños sin trabajo y sabemos que muchas veces queremos que las cosas funciones más rápido de lo que funcionan. No sería serio ponerle fecha porque nunca lo hicimos ni lo vamos a hacer, pero vemos señales claras de quienes conformamos la coalición que mirando para adelante y no para atrás, logremos este año comenzar a ver señales claras. No podemos comprometer el cien por ciento de reactivación laboral, pero si podemos avanzar en forma importante».