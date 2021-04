«En Uruguay son 11.000 auto cultivadores», dijo el Dr. Daniel Radío

El Secretario de la Junta Nacional de Drogas, Dr. Daniel Radio, mencionó en Quinto Elemento Radio en la mañana de este miércoles que «en realidad me preguntaron sobre el pedido de información de parte del Ministerio del Interior para acceder a las direcciones de los auto cultivadores y clubes canabicos y nosotros entendemos que la ley establece que la identidad debe estar protegida por ser datos sensibles. Si nosotros diéramos los domicilios no protegeríamos la identidad y el Ministerio del Interior tiene el registro de las personas en cuanto a sus domicilios. En los clubes canabicos es más difícil porque los socios no viven en el club y dando la dirección no daríamos la identidad».

En cuanto a porque el ministerio solicita la información, «yo no le atribuyo intencionalidad. En realidad se aduce que hay delitos en torno a los clubes y nosotros hemos constatado algunas realidades y ellos aducen necesitar esta información para garantizar su trabajo. Para poder brindar la información debería existir un marco jurídico en rango de ley».

Finalmente Radío mencionó que en la actualidad son aproximadamente once mil auto cultivadores en el país, «socios de clubes son la mitad más o menos. Hace unos días circulo en medios la preocupación de la cantidad de cultivadores y clubes en Salto, pero no es una mala noticia es buena, porque hay que tratar de controlar el mercado legal e impedir que se cambien al ilegal. Comparando Uruguay con otros países sin regulación el número de usuarios aumentó mucho más que en Uruguay. Los datos que le damos a ONU son los que nosotros les aportamos y es una buena noticia».