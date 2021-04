Golazo de Salto Grande con el Consejo Único Juvenil de la Liga (sub14, 15 y 18 a, b, C)

Luego de una comunicación con el Dr. Carlos Albisu, Pte. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande , quien confirmó a la Liga Salteña de Fútbol (Consejo Único Juvenil) la donación de todos los equipos de fútbol y abrigo para jugadores e indumentaria para los cuerpos técnicos de todas las Divisionales que participan del CUJ.

Sean estas: sub 15 – sub 18 (A,B y C) y la sub 14.

De parte de los Neutrales de Consejo Único Juvenil y de todas las instituciones participantes, el agradecimiento, en la valiosa colaboración para el futbol juvenil.