La conflictividad laboral bajó un 22% durante el 2020 en el interior

El Dr. Andrés Prati, director de la Dirección Nacional de Coordinación con el Interior del Ministerio de Trabajo, hizo referencia a los beneficios de los trabajadores de la citricultura con la extensión del seguro de paro, «fue un beneficio para aquellos que están inactivos hasta el mes de mayo independientemente que la zafra está en marcha. El seguro está pensado para quienes no fueron llamados a trabajar en esta zafra e integraron la nómina los últimos dos años».

En cuanto al proyecto que presentará el intendente de Paysandú en el Congreso de Intendente referido al compromiso a asumir por parte de los intendentes a generar puestos de trabajo y con la responsabilidad de legislarlo, Prati dijo no estar en conocimiento de ellos, «el ministro no nos ha comunicado proyecto alguno aunque hay que ver en detalle el fundamento y la exposición de motivos aunque pienso que la intendencia con todos las funciones básicas que tiene no debería sobrecargarse de responsabilidades. Como política departamental debería ser una cuestión elemental de que cada intendente defienda la mano de obra local. Es la principal preocupación de todos, el empleo».

Prati dijo que al cierre del mes de enero en la actualidad hay unos 70.000 trabajadores en seguro de paro, «las cifras han venido bajando pero los datos no están actualizados a hoy, sino al mes de enero de este año y probablemente por la situación de la pandemia haga que cambien los números».

Por otro lado mencionó el entrevistado en Cada Mañana de Radio Salto, que la conflictividad «hasta el 2020 hubo un 22% menos de conflictividad que en el 2019 en el interior. Lo nuestro es administrativo, de mediación y de conciliación, por fuera de reclamos en la justicia y demás».