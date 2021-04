«La pandemia ha generado depresiones severas en los jóvenes», dijo psiquiatra Katz

El Dr. Eduardo Katz, médico psiquiatra, dijo en la mañana de este martes en Cada Mañana de Radio Salto, que la pandemia ha sido para todos un tema de aprendizaje, como la vida, «desde el punto de vista de la salud mental ha sido shockeante. El ser humano por naturaleza es socializador y desde el 13 de marzo del pasado año tuvo que aislarse. Proirizando la pandemia fue necesario generar un distanciamiento físico que no debe confundirse con el social porque la tecnología permita que se mantenga este último».

Mencionó que hay tres franjas de atención en la salud mental en esta pandemia, «están los jóvenes. Acostumbrados a las previas, juntadas que todos los que fuimos jóvenes lo hicimos. Ellos no pueden socializar y están teniendo un exceso de actividad tecnológicos que terminan siendo nocivos porque incrementan la ansiedad y los trastornos por ansiedad que son más complicados. Eso determinó que muchos jóvenes consulten por apatía, no ver futuro, son consultas a diario con índices de depresión importantes, Luego están los de mediana edad que sufren de estrés por temas como el económico y demás porque esta pandemia toda todos los espectros y se ha dado por el ejemplo el aumento del consumo de alcohol que trae aparejado el incremento de hechos de violencia doméstica. Finalmente están los adultos mayores. Cien por ciento aislados. Que burbuja tienen?. Hay un factor agregado como el de no abrazar a los nietos, no estar con los hijos a excepción de lo tecnológico. Es muy compleja la situación».

Katz dijo que está pandemia ha tenido un trasiego de profesionales de la salud mental de lo público a lo privado por razones económicas obvias, «muchos han optado por irse a la medicina privada y es entendible pero la pública ha colapsado en tiempo en que mucho se habla del colapso en la primera línea de atención. Se tratabaja mucho vía telefónica pero en mi caso, tengo mucha consulta presencial».