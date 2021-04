Las Muchachas de Abril, 47 años de su masacre por la dictadura cívico-militar

El asesinato en 1974 de tres jóvenes militantes tupamaras recordadas como ´Las Muchachas de Abril´ será rememorado como cada año, aun sin acto, el día 21 porque ese crimen todavía impune, como casi todos los cometidos por el Terrorismo de Estado, “no se puede olvidar” ya que hacerlo implica “dejar la puerta abierta para que vuelvan a suceder estas atrocidades”, dijo en INFO24 Horacio Raggio, hermano de Laura, asesinada en aquel Abril.

Raggio recordó también, y repudió, que a los efectivos militares culpables del asesinato, en el barrio Brazo Oriental, de las tres jóvenes desarmadas en la madrugada del 21 de Abril de 1974, “hace 47 años estamos esperando que los juzguen, y a algunos de ellos todavía los han mandado a la casa a pasar su penitencia, de uno de los tantos asesinatos que habrán cometido”.

Describió el contexto espacial y la escena del triple asesinato perpetrado en el marco de un operativo en el que “fueron en búsqueda de Jorge Barrios, marido de Silvia Reyes”, otra de las militantes acribilladas en el edificio morada de los padres de Barrios. La tercera asesinada fue Diana Maidanik.

Los culpables fueron “la comandita de siempre: Gavazzo, Cordero, Umpiérrez, Silveira”, apuntó Raggio, que reseñó el desenlace del enorme dispositivo montado desde la noche anterior. Pero Barrios no fue capturado porque no estaba allí, dato que sus padres advirtieron a los represores, que de todos modos “a las tres gurisas las acribillaron”, pese a que estaban desarmadas y lo hacían saber a voz en cuello pidiendo que no dispararan.

El entrevistado evocó que las familias Reyes y Barrios “en el ´84 hicieron la denuncia” del triple crimen, pero “eso quedó en la nada. Lo habían archivado, se desarchivó de nuevo”, esto se repitió “y todavía seguimos en la misma sabiendo quiénes fueron los asesinos. Y ya se han muerto mis padres” así como “los padres de Silvia”, denunciantes en 1984. “Los que quedan son los asesinos, y uno de ellos está cumpliendo la pena en la casa”.

“Su tuvo que ir afuera a denunciar porque acá, increíblemente, que es lo que a uno le choca, le duele, pasaron 47 años y estamos a la espera, sabiendo quiénes son los asesinos, de que les den la pena, porque por ese asesinato ellos no han sido penados, no se ha emitido dictamen de culpabilidad con las gurisas. Entonces se tuvo que ir a otro Estado, afuera del país, a denunciar” el triple crimen, que “ahora está corriendo por esos canales. Es lamentable que tengan que venir de afuera, habiendo sido acusados, por testigos que estuvieron en el momento del asesinato, las personas que asesinaron a las gurisas, y acá no pasó nada, seguimos viendo pasar el tiempo y esperando que nos vayamos muriendo todos”, graficó.

Acerca de la conmemoración, confirmó Raggio, este año “no se va a poder hace el recordatorio” anual con un acto, “por todo esto del covid”. Quienes mantienen vivo este capítulo de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, lo recordarán el miércoles 21 en notas con algunos medios de comunicación interesados, y también ese día “a las 22” horas será emitido un material audiovisual “por TV Ciudad”. “No se puede olvidar porque si se olvida, es dejar la puerta abierta para que vuelvan a suceder estas atrocidades”, anotó